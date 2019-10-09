Корейская делегация заинтересована Якутией

Руководитель Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Афанасий Владимиров встретился с делегацией из Кореи.

Афанасий Владимиров отметил, что у Якутии всегда были добрые партнерские отношения с Южной Кореей. В Якутске с 1994 года успешно работает Саха-корейская школа, в СВФУ студенты обучаются корейскому языку и литературе, развивается медицинский туризм, авиакомпанией «Якутия» осуществляется прямой перелет между Якутском и Сеулом.

«У якутян есть большой интерес к Корее, к образу жизни, к технологиям. Молодежь с удовольствием изучает корейский язык, ездит по обмену учиться в Корею. С вашей стороны мы также видим желание развивать международные связи. Мы открыты для сотрудничества и всегда стремимся успешно претворять в жизнь наши добрые договоренности», — отметил Афанасий Владимиров.

Президент общества «Корус» господин Гю Хван Ли, который возглавляет корейскую делегацию, высказался о желании расширить и укрепить связи между Южной Кореей и Якутией. Корейцы заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере медицины и фармацевтики. Господин Гю Хван Ли выразил желание о возможном открытии медицинского учреждения в Якутске.

Госпожа Ен Хи Юн, генеральный директор медицинского центра Чонг-Ен, рассказала о деятельности компании, о политике расширения сети медицинских учреждений за рубежом, о производстве БАДов.

Интерес корейской стороны также вызывает сотрудничество в культурной сфере. Господин Ли является попечителем Детской школы искусств в Покровске.

Стороны заверили друг друга в готовности к дальнейшему развитию связей между Якутией и Южной Кореей.