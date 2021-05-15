Коралловая свадьба в цирковой семье

Международный день семьи, отмечаемый 15 мая, для Государственного цирка Республики Саха (Якутия) – особенный день.

Ведь цирк — это одна большая семья, которую двадцать семь лет назад создала талантливая пара — Марфа и Сергей Расторгуевы. Сегодня в нашем коллективе на благо развития циркового искусства Якутии работают более десяти цирковых семей. В этот праздничный день мы хотим рассказать о самой колоритной из них – заслуженных артистах Республики Саха (Якутия) Виктории и Владиславе Михайловых. 7 мая семья отметила коралловую свадьбу — 35 лет вместе!

Встретились Виктория и Владислав в Москве, в стенах Государственного училища циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева-Карандаша. Артисты успели застать то время, когда советский цирк все еще был на пике популярности, учились у лучших педагогов, переняв у них не только знания и умения, но и преданность искусству цирка.

Владислав поступил в училище чуть раньше и до встречи с будущей супругой успел год проучиться у известного циркового артиста, акробата-каскадера Юрия Громова, который в последующем уехал преподавать во Вьетнам. На втором курсе молодого человека забрали в армию. Отслужив, он возвращается к учебе и попадает на курс Романа Новака, представителя легендарной династии силовых акробатов.

В это время в составе бурятской группы студентов в ГУЦЭИ приезжает Виктория. Артистка признается, что в цирк попала совершенно случайно. В конкурсном отборе участвовала ее сестра, а она пришла лишь поддержать. Яркую девушку заметили экзаменаторы и предложили попробовать свои силы. Оказалось не зря… Так, оставив режиссерский факультет Улан-Удэнского института культуры, Виктория отправляется в Москву.

Первая встреча

Очень хорошо во всех эмоциональных красках помнит первую встречу Владислав. Итак, представим себе знакомую ситуацию, когда любыми путями нужно завести в общежитие вдруг нагрянувших друзей. Ребятам на помощь пришли первокурсницы со второго этажа. Чтобы гости благополучно забрались, вниз была спущена веревка из подручных средств. Благо в юности не только акробатам под силу такие трюки. Все бы хорошо, но тут в комнату нагрянула староста этажа. Вы уже догадались кто это был? Совершенно верно! Поймав нарушителей на месте преступления, Виктория хорошенько всех отчитала, но жаловаться коменданту не стала.

Строгость красавицы ничуть не отпугнула якутского силача. Владислав стал ухаживать за приглянувшейся девушкой, и Виктории ничего не оставалось как ответить взаимностью статному, обаятельному парню из Сунтар. Молодые дружили два года и 7 мая 1986 года поженились. Студенческая свадьба прошла в ресторане «Будапешт». Супруги и сегодня помнят, как на Красной площади их снимали на видео иностранцы – японцы, шведы, китайцы — настолько красивой и необычной парой они были и остаются по сей день.

Вся жизнь на арене

Юбилярам есть что вспомнить из семейной и цирковой биографии. Однажды выступление силовых жонглеров из Якутии Владислава Михайлова и Саввы Яковлева, перебрасывающихся двухпудовыми гирями, увидели Юрий Никулин и Ирина Бугримова первая в мире женщина-дрессировщица львов. Ох, и хороши были ребята, однако приглашение остаться в Москве и выступать в цирке на Цветном бульваре не приняли. По прошествии лет эта история сама уже как легенда. Выпускники вернулись на родину и стали одними из тех, кто заложил фундамент для развития циркового искусства в Якутии.

После окончания ГУЦЭИ Владислав Михайлов был принят в Государственную филармонию артистом циркового жанра, входил в состав синтез-театра «Ойуун» и с 1994 года по настоящее время работает в цирке.

Владислав Илларионович сильный от природы человек и арена цирка стала для него местом творчества, раскрытия возможностей и перспектив. Силовые номера всегда были в почете и ценились зрителем. Они и сейчас значатся в программах как одни из самых захватывающих и зрелищных. С гастролями в составе одной из немногих национальных трупп России артист объездил всю республику, пол страны и остается верным любимой профессии. Сегодня Владислава чаще можно встретить в тренировочных залах, он много работает с молодежью, ставит новые номера, делится опытом и следит за дисциплиной.

На страже дисциплины

К слову, о дисциплине, которая является главным требованием в нашем цирке. В этом плане семья Михайловых образец для подражания. Чего стоит один голос и выправка Виктории Геннадьевны, бессменной ведущей цирковых представлений, шпрехшталмейстера, которая даст фору самым профессиональным конферансье и шоуменам.

«На арене цирка ведущий должен иметь пару глаз еще и на затылке, иметь кошачье зрение, знать всю специфику цирковых аппаратов и спецэффектов. — поясняет Виктория. — Цирковое действо представляет собой непрерывное стремительное движение, смену номеров, реквизита и декораций, ты должен быть между всем этим связующим звеном. Бывает объявляешь следующий номер в кромешной темноте или ослепленный софитом, а из-под тебя выползают участники программы, где-то недалеко спускаются тросы канатоходцев и не дай Бог выбрать неправильную позицию». Одним словом, шпрехшталмейстер — это конферансье особого типа, универсальный артист, гостеприимный хозяин арены вместе с тем организатор всего коллектива исполнителей, строго регламентирующий каждую минуту, отвечающий за надёжность сложной аппаратуры, за безопасность коллег.

Более тридцати лет Виктория Геннадьевна ведет цирковые программы, концерты и представления. За это время она действительно стала хозяйкой арены. В должности инспектора манежа Виктория несет ответственность за все конструкции, следит за их содержанием и своевременным обновлением.

Сегодня Государственный цирк Якутии готовится к открытию собственной цирковой школы и с такими аксакалами как Виктория Михайлова, все новые начинания будут иметь непременный успех. Эта неутомимая, энергичная женщина держит руку на ритмичном пульсе цирковой жизни. Вместе с основными обязанностями успевает совмещать преподавательскую деятельность. С 1994 года с момента основания цирка и открытия детской цирковой студии она ведет группу акробатики и жонглирования, несколько лет преподавала «Историю цирка» в колледже культуры и искусства, сотрудничает с Якутским хореографическим училищем. В 2018 году выпустила первую экспериментальную группу балетной школы с цирковым направлением. Вот такая у Государственного цирка Якутии многогранная, полная энтузиазма и идей, самая харизматичная шпрехшталмейстер.

Виктория Геннадьевна и Владислав Илларионович счастливая цирковая семья, сумевшая сохранить романтику в отношениях, искренние чувства, воспитать сына и троих замечательных внуков.

Есть в этой паре неуловимый юношеский задор. Быть может секрет заключается в их непохожести? Два характера, два разных темперамента так гармонично дополняющих друг друга, идущих по жизни в одном направлении. В Международный день семьи родной коллектив поздравляет семью Михайловых с прекрасной датой — коралловой свадьбой! Пусть в доме будет мир, счастье и здоровье, а в нашей большой цирковой семье — новые номера, новые проекты и перспективы! Пусть все задуманное осуществится!