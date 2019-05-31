«Кораблик счастья» вновь отправился в путь!

Традиционная благотворительная акция Ленского объединенного речного пароходства вновь стартовала сегодня, 31 мая, в 10 часов утра. ПАО «ЛОРП» под руководством народного депутата Сергея Ларионова дарит детям незабываемое путешествие на круизном лайнере «Михаил Светлов», аккурат накануне Дня защиты детей.

В этом году около двухсот детей Амгинского улуса и п.Жатай собрались вместе, чтобы отметить этот праздник на борту теплохода.

С первых же минут появления на корабле, едва освоившись в каютах, юные пассажиры угодили в круговорот развлечений. Веселые пираты приветствовали их на солнечной палубе. Песни, танцы и задорные ведущие задали веселый тон предстоящему путешествию по Лене.

В официальной части заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО «ЛОРП» Владимир Мякишев сказал, что благотворительная акция «Кораблик счастья» несет в себе и профоориентационный характер. «Ребятишки могут посмотреть, как сейчас бороздят просторы реки Лена наши танкера –интересное зрелище. Возможно, кто-то уже сейчас решит свое будущее связать именно с Пароходством и стать настоящим капитаном» — сказал Владимир Мякишев.

Дети остались в восторге от грандиозности мероприятия и подарков. Судя по счастливым улыбкам детей, праздник удался на славу! Школьники и их руководители выразили искреннюю благодарность народному депутату Ил Тумэн Сергею Ларионову за заботу о детях и оказываемую помощь и поддержку.