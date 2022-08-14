Корабли юности: Открыта выставка дипломных работ выпускников ЯХУ

12 августа в здании Дома художника открылась выставка дипломных работ «Корабли юности» выпускников 2022 года отделения «Живопись» Якутского художественного училища им. П.П. Романова.

Романтическое название выставки ассоциативно отсылает нас к повести А. Грина «Алые паруса», ставшей главным лейтмотивом ежегодного выпускного бала российских школьников в Санкт-Петербурге. С другой стороны, кораблями могут быть и произведения – дипломные работы студентов, начало их творческого пути, подобно крейсерам и ледоколам, пробивающим путь по морским волнам к своему зрителю.

Результат сдачи выпускных квалификационных работ — из 15 студентов, только четверо получили четыре балла, остальные — пять! Шестеро студентов окончили училище с красными дипломами! Это, в первую очередь, итог кропотливой работы преподавателей по спецпреметам – САННИКОВОЙ Айталины Николаевны по живописи и композиции, ИННОКЕНТЬЕВОЙ Марии Николаевны по рисунку и МАРКОВОЙ Туйары Иннокентьевны по спецживописи.

В апреле на творческих Дельфийских играх в Красноярске, студентка этой группы СКРЫБЫКИНА Анастасия завоевала Диплом I степени в области живописи. В этом же году многие студенты приняли активное участие в Республиканской студенческой научно-практической конференции «Экология души: актуальные проблемы изобразительного искусства и образования» к 100-летию ЯАССР и 120-летию П.П. Романова.

Тематика работ в основном вращается между пейзажем и бытовым жанром. Но стилистика исполнения весьма разнообразна.

Жаклена МЕСРОПЯН в «Армянской свадьбе» обращается к своим национальным истокам. Предварительно она изучила творчество выдающихся художников Армении – Мартироса Сарьяна и Дмитрия Налбандяна. На фоне горы Арарат изображена группа людей в традиционных костюмах. На первом плане стоят невеста с женихом, в ярких традиционных армянских костюмах. Красный цвет символизирует Армянское нагорье, борьбу армянского народа за выживание, христианскую веру, свободу и независимость Армении.

Также Красный олицетворяет солнце, красоту, праздник, жизнь, тепло огня, плодородие. Этот цвет защищает от плохого взгляда, помогал при болезнях.

Синий цвет символизирует волю народа жить под мирным небом. Также в композиции преобладают желто-оранжевые оттенки, что обозначает талантливость и трудоспособность народа Армении. Не зря армянский флаг состоит из этого триколора.

Красивая армянская невеста должна быть самой заметной на торжестве. Ее платье изящно раскрывается на ветру во время танца Узундара.

Проникновенный триптих «Моя бабушка» Артема ПЕТРОВА подкупает искренним уважительным отношением к старшему поколению. В центре изображена сидящая у печки бабушка. Боковые картины: слева, побеленная кухня, справа – выходящая на озеро сторона дома. Построенная дедами в 50-ые годы дача, стала центром притяжения четырех поколений семьи Петровых. Цветовая гармония триптиха, мельчайшие подробности антуража – все дышит правдой и трепетной нежностью.

Пейзажный полиптих «Утро» СКРЫБЫКИНОЙ Насти есть результат исследования этой поры дня в Якутске, начиная с морозного марта и до середины мая. Наблюдая это состояние в разных уголках города при разных состояниях погоды, она старалась зафиксировать свои впечатления в краткосрочных этюдах. В дальнейшем при написании дипломной работы эти этюды стали опорным материалом. «Проталины. Дом Арчы», «Солнечные зайчики», «Отражение», «Утро 2003 года. Дорога», «Полынья». Удивительно, мы физически ощущаем морозность марта, туманность, постепенное потепление, чистоту воздуха, медленное таяние водной глади.

«Хаптагас» ИВАНОВОЙ Сандары привлекает прежде всего своим оригинальным композиционным решением. Вертикальный формат, уравновешенно расположенные фигуры людей, собирающих красную смородину, напоминают восточные свитки из хроники повседневности или параллелизмы швейцарского художника Фердинанда Холдера. Так, в одном произведении сомкнулись две культуры запада и востока. С другой стороны, это наша культура и наша повседневность, характерная для народа саха вдумчивое осмысление увиденного.

Прямую ссылку к творчеству Поля Гогена и Анри Матисса мы обнаруживаем в работе ХАЛДЕЕВА Артема «Сова Минервы начинает свой полет лишь с наступлением сумерек». Она представляет собой свободную трактовку цитаты немецкого философа Гегеля. Картину нужно читать слева направо – три основные группы фигур иллюстрируют переживания человека на пути к совершенствованию. Мудрость приходит к человеку через определенные испытания, переживая которые он меняется, переходит на новый уровень. Картина наполнена множеством символов, отсылающих нас к истории, религии и мифологии. Языком западноевропейского искусства автор маркирует наше подсознание, подводя к идее Мирового духа, что созвучно с якутским Олонхо.

«Мама. Швейная мастерская» БУРНАШЕВОЙ Валентины, выполненная в форме бытового жанра, обескураживает нас композиционным смещением акцентов. Сидящая за швейной машинкой мама изображена справа. Все внимание отдано образу кошки, прыгающей по столам в центре композиции. На контрасте, по стенам изображены натянутые на планшеты шкуры животных. Живое и мертвое противопоставление здесь весьма слабое аргументация даже в защиту экологии. Сильной стороной работы можно отметить цветовое решение – гармоничное сочетание зеленого и коричневого.

Северная тематика ассоциируется у нас с романтическими произведениями Афанасия Осипова, Михаила Лукина, Наума Засимова. Стада оленей заполняют тундровое пространство, где много солнца, воздуха и цветных бликов на снегу. Существенной особенностью дипломной работы «Утро в Булунском районе» Чембердинова Василия – это реалистическое изображение оленей в полярную ночь. Собственно, солнца-то там мало, выходит всего на два часа едва-едва, а дальше опять мрак. Отсюда главный цвет серый и его оттенки.

«Место встречи изменить нельзя», так называется работа НЕОБУТОВОЙ Анны. Городской пейзаж с катком. Композиция горизонтальная. На первом плане длинная скамья с сидящими в разных позах людей. На лицах у большинства медицинские маски. Далее коробка катка, освященная гирляндой лампочек, где катаются на коньках несколько человек. Длительная ковидная изоляция внесла проблемы социализации человека в обществе. И действительно, каток — единственное место, где весной можно было встретиться с друзьями. Мажорный колорит картины вносит оптимизм и надежду на лучший исход происходящего.

Еще один опыт – применение живописи и компьютерных технологий в создании иллюстраций к произведению Р.А. Кулаковского «Бойуот» ТОТОНОВОЙ Амелии.

Распря между семьями, зависть, ненависть, жульничество и обман, приводят к разрушению свободной северной жизни в гармонии с природой. Только любовь, напористость и решительность, вера в свои силы помогают сыну простого рыбака Бойуоту достичь справедливости и освобождения своей возлюбленной Нуоралджимы.

Таким образом, при защите выпускных квалификационных работ студенты показали высокий уровень навыков и знаний не только в специалитете, но и таких предметов, как история искусств, история мировой культуры и основы философии.