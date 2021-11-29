Корабли пустыни зимуют на севере Якутии

На крайний север Якутии этим летом завезли 10 верблюдов из Чувашской республики. Корабли пустыни, как называют верблюдов, осваивают якутские аласы и питаются карликовой ивой. Как рассказал ИА YakutiaMedia генеральный директор Плейстоценовый парка, научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН Никита Зимов:

— Летом мы завезли 10 верблюдов из Чувашии — это первые верблюды на севере Якутии. Адаптировались они очень хорошо. Верблюды — животные засушливых регионов, но у нас в парке они в основном обитают на аласе, в очень влажных условиях. Морозы переносят спокойно, из всех животных у них отросла самая длинная шерсть, а питаются они ветками карликовой ивы и травой.

Интересно, что в 20-х годах прошлого века в Якутии тоже завозили верблюдов и использовали в качестве гужевого транспорта на золотых приисках и для завоза грузов из Приамурья. Участок дороги со станции Большой Невер (Амурская область) до поселка Нагорный (Нерюнгринский район) длиной 400 км назывался верблюжьей тропой.

Плейстоценовый Парк находится на северо-востоке Якутии в нижнем течении Колымы в 2 тысячах км от Якутска, в 30 км к югу от посёлка Черский и в 150 км к югу от побережья Северного Ледовитого океана. Создателем и научным руководителем заказника был российский эколог Сергей Зимов, его дело продолжает сегодня его сын Никита.

В разные годы в парк были завезены овцебыки с острова Врангель, зубр из Приокско-террасного заповедника, яки, калмыцкие коровы и овцы с озера Байкал, и 12 степных бизонов. В настоящий момент в парке обитают якутские лошади, северные олени, лоси, бизоны, зубр, верблюды, яки, козы. овцы, калмыцкие коровы. Также «местные жители» медведи, росомахи, зайцы, лисы и прочие.

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