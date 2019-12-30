Корь в Якутске: Треть контактных отказываются получать прививки

Сегодня, 30 декабря, на завершающем в этом году планерном совещании у главы города озвучены данные управления Роспотребнадзора по РС(Я) по ситуации с заболеваемостью корью в столице.

На вечер 29 декабря общее количество заболевших составило 51 человек, в том числе 36 взрослых и 15 детей. В городских школах временно отстранены от занятий 769 учащихся, дополнительно вакцинированы 328 школьников. В детских садах временно отстранены от посещения 612 воспитанников, дополнительно вакцинировано 187 дошкольников.

«В случае обнаружения очага вероятного заражения корью, будь то подъезд, дом, класс или школа, очень важно провести мероприятия по иммунизации в течение 72 часов для тех, кто не был привит ранее», — подчеркнула Сардана Авксентьева.

Известны случаи, когда люди, имеющие контакты с очагом заражения корью, отказываются от проведения иммунизации. Глава дала поручение управам округов и пригородов столицы проводить разъяснительную работу среди населения о необходимости иммунизации против кори.

В ходе кампании по иммунизации против кори привито 11 337 человек, в том числе 5205 детей, созданы 30 прививочных бригад. По контакту с заболевшими под медицинским наблюдением находится более 10 тысяч человек, в том числе более 4 тысяч детей. В скором времени ожидается поступление вакцин против кори в количестве 15 000 доз.

«Проблема состоит в том, что треть от контактных жителей отказываются обследоваться и получать прививки. Такие контакты могут дальше распространять инфекцию, что очень тревожно», — доложил представитель управления здравоохранения города Якутска при минздаве РС(Я).

Корь — острое высоко контагиозное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. При контакте с больной корью непривитого человека риск заболеть составляет практически 100%.

Единственным надежным методом предупреждения кори является иммунизация. Сделать прививку и предупредить заболевание или облегчить течение болезни проще, чем подвергать себя риску заболеть корью.