Копить нельзя потратить: Россельхозбанк назвал самые популярные сберегательные инструменты у россиян

Срочные вклады, текущие счета и наличные рубли составили тройку самых популярных сберегательных инструментов у россиян, следует из результатов опроса, проведенного Россельхозбанком среди 5 тысяч респондентов во всех регионах страны. При этом вложения в недвижимость названы наименее рискованным видом инвестиций в силу меньшей подверженности внешним негативным факторам и наличия господдержки строительной отрасли.

По результатам опроса, почти каждый второй респондент (47%) назвал срочный депозит, накопительный и текущий счета в качестве наиболее предпочтительного инструмента накопления в банке.

В Якутии, как и у жителей остальной части России, есть потребность иметь сбережения. В силу региональных особенностей, население больше доверяет классическим инструментам с фиксированной доходностью – вкладам. Однако нельзя не отметить, что интерес к альтернативным способам накоплений в республике также растет.

«Вложения в фондовый рынок и брокерское обслуживание — это динамично развивающийся рынок в целом по России и по Якутии. Один из самых действенных методов уменьшения возможных потерь при инвестировании — создание портфеля активов, основанного на грамотной диверсификации вложений. Необходимо распределять свои деньги между различными финансовыми инструментами: акциями компаний из разных отраслей экономики, облигациями, валютами, металлами и прочее», — рассказал директор Якутского регионального филиала Россельхозбанка Василий ТИМОФЕЕВ.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.