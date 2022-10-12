Координационный центр Якутии оказывает помощь мобилизованным

Координационный центр Якутии продолжает работать по оказанию юридической и психологической помощи мобилизованным и их семьям. В штабе «Якутия с тобой!» общественники продолжают сбор и направление помощи в воинские части.

Об этом сегодня на брифинге отметил представитель Координационного центра республики, член Общественной палаты Якутии, руководитель регионального отделения ДОСААФ Сергей СОБОЛЕВ.

Представитель центра сообщил, что общественники Якутии занимаются вопросами добровольцев и военнослужащих, призванных по частичной мобилизации непосредственно в зоне проведения СВО, воинских частях и полигонах Вооружённых Сил России.

«Так, ГРЕБЕННИКОВ и ЛИТАВИН встретились с нашими призывниками в Хабаровском крае, КУРКУТОВ побывал у военнослужащих в Бурятской Республике. Мы своих людей не бросаем, вникаем в их нужды и помогаем, — сказал Сергей Соболев.- В сентябре я побывал на одном из военных полигонов в Ростовской области, где проходили подготовку мобилизованные из Якутии. Военнослужащие обеспечены всем необходимым, созданы нормальные бытовые условия. Сейчас из очередной командировки в зону СВО возвращается Председатель Общественной палаты республики Николай БУГАЕВ, который доставил помощь из Якутии бойцам отрядов «Боотур» и «Барс-2».

«Специально для мобилизованных и их семей в республике работает горячая линия 122. Через эту телефонную линию можно получить консультацию и поддержку», — добавил член Общественной палаты.

Завершая брифинг, Сергей Соболев отметил тесное взаимодействие Координационного центра с военной прокуратурой и другими органами военной юстиции по вопросам частичной мобилизации. Вместе с военными юристами решаются многие вопросы призыва граждан, разрешаются различные ситуации, связанные с ошибочной мобилизацией.

Обратиться в координационный центр можно по телефону: 508-373 или по адресу: улица Курашова, 24, кабинет 401. Оказать помощь мобилизованным можно ежедневно с 10:00 до 18:00 по адресу: Якутск, ул. Орджоникидзе, 10, вход с левого торца (со стороны Министерства сельского хозяйства).



