Контрольный осмотр объектов по БКАД: более-менее

Заместитель главы города Якутска Евгений Григорьев 3 июня провел выездное совещание в рамках контроля за исполнением нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В выездном совещании по исполнению гарантийных обязательств объектов 2019 года и переходящих объектов приняли участие члены ВПП «Единая Россия».

В состав рабочей группы вошли и.о. начальника Управления транспорта и дорожной инфраструктуры г. Якутска Константин Попов начальник отдела дорожного строительства МКУ «Главстрой» Владимир Макаров, представители подрядных организаций. Участники совещания осмотрели новый мост через реку Шестаковка, улицы Красильникова, Суорун Омоллоона, Ларионова, Жорницкого, отремонтированные в 2019 году.

Мост в с. Пригородный выдержал весенний паводок

Первым объектом осмотра стал мостовой переход через р. Шестаковка в селе Пригородный, построенный подрядной организацией ООО СК «Илин» в прошлом году. Организация построила и сдала в эксплуатацию сборный автомобильный мост конструкции САРМ длиной 38,50 метров с переходными плитами, шириной проезжей части 4,5 метров, шириной тротуара с 1,3 метров. Разрешенная нагрузка на сооружение составляет до 40 тонн. Сумма контракта — 23 млн рублей.

До строительства моста, село Пригородное более 30 лет каждую весну разделялась на две части. На месте моста была дамба, которую смывала река, тем самым создавая небезопасные условия для местных жителей. Людям приходилось не только самостоятельно переправляться на лодках в период половодья, но и восстанавливать дамбу собственными силами. Новый мост обеспечил жителям села круглогодичное сообщение.

Заместитель главы города Евгений Григорьев отметил, что новый мост хорошо показал себя в деле, выдержав паводок.

«Учитывая силу паводка, который был в этом году, автомобильный мост доказал свою устойчивость и надежность. Некоторые рабочие моменты подрядная организация устранит в рамках гарантийных работ», — сказал Евгений Григорьев.

Замечания, возникшие за год работы моста, исключат до 22 июня этого года в рамках гарантийных работ. К примеру, для предотвращения коррозии покрасят внутренние металлические конструкции в местах сварных швов, подправят дорожные знаки, сигнальные столбики.

Качество дороги на ул. Красильникова улучшится

Участники выездного совещания осмотрели улицу Красильникова, ремонт которой проведен на участке от Сергеляхского шоссе до ул. Автодорожная. В 2019 году здесь уложили асфальтовое полотно. Как и на других участках ремонтных работ, особое внимание уделено вопросам качества дороги, водоотведения и благоустройства. На этой улице ежемесячно проходят контрольные мероприятия, в том числе по методу отбора проб-вырубок асфальтобетона по определению толщины слоя и наличия сцепления слоев.

По информации заказчика МКУ «Главстрой», на 30 % полотна требуется замена неровного покрытия. На выездном совещании детально обсудили также коэффициент уплотнения асфальтобетонного покрытия. Как сказал замглавы города, на этом участке дороги в некоторых местах коэффициенты уплотнения не достигают нормативов, следовательно, работа не принята заказчиком. По объяснению подрядчика, проблема возникла из-за отсутствия специальной техники в 2019 году.

«Сейчас эта проблема устранена. В этом году приобрели 14-тонный каток. Так, что дорожные работы будут соответствовать необходимым показателям» — заверил представитель ООО «Сахатрасстрой».

По словам Евгения Григорьева, на этой дороге к качеству нижнего слоя претензий нет. Подрядчик заменит верхний слой, ремонтные работы дороги проведут по полосам, улицу не закроют.

Выявленные замечания и претензии к качеству дорожных работ подкреплены результатами независимой контрольной экспертизы. Основываясь на их данных, заказчик МКУ «Главстрой» добивается устранения недоработок по гарантийным обязательствам. Эти обязательства по разным элементам дорожного полотна составляют от 4 до 8 лет.

На улице Красильникова по проекту водоотводных лотков не предусмотрено. Поскольку водоотведение проводится по продольному уклону, вода стекает в городской канал в районе Автодорожного факультета.

При обсуждении инженерно-технических условий производства работ, замглавы Евгений Григорьев обозначил важные моменты ремонта дорог. «Основная проблема — инженерные сети. В местах перехода инженерных сетей под дорожным полотном, к сожалению, при соблюдении всех норм и требований все равно образовывается просадка грунта. Нужны иные подходы», — прокомментировал Григорьев.

На улице Суорун Омоллоона заменят асфальт и тротуары

В прошлом году проведена масштабная реконструкция улицы Д. Сивцева–Суорун Омоллоона в микрорайоне 203 и улицы Ларионова в микрорайоне 202.

На улице Суорун Омоллоона идут ремонтные работы, все замечания подрядчик ООО «Сахатрасстрой» дорабатывает.

Прошлой осенью при укладке асфальтобетонного дорожного полотна на разворотной площадке у «Парусов» наткнулись на газовую трубу, которая была зарыта на глубине всего 20 см. Этот непредвиденный случай помешал асфальтированию разворотной площадки для автобусов, что привело к большому отставанию от срока. При проверке качества асфальтирования был использован также метод отбора проб — кернов.

Здесь также есть более и менее качественно выполненные места. По требованию заказчика дорожного строительства МКУ «Главстрой», 1700 кв. метров асфальтобетона и 1500 кв. метров тротуара заменят.

Жители улиц Жорницкого-Рыдзинского высказались о наболевшем

На перекрестке улиц Рыдзинского — Жорницкого участников выездного совещания ожидали жители, активисты Строительного округа. Жители 16 квартала высказались о проблеме заболоченности дворовой территории, наличии дублирующего тротуара, строительстве водоотводных лотков. Согласно проекту капитального ремонта, на ул. Жорницкого было предусмотрено строительство водоотводных лотков вдоль жилого дома по ул. Рыдзинского, 18/1 и строительство дождеприемника на перекрестке ул. Рыдзинского – ул. Жорницкого. По словам жителей такая работа не произведена. Подрядчик ремонта улицы Жорницкого — ПАО «СУ-5 Дорисс». В ходе встречи участники выездного совещания высказали свои конструктивные предложения, а также внесли в протокол совещания обращения граждан.

Напомним, в 2019 году Якутск вошел в федеральную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общий объем расходов на дорожное строительство в 2019 году составил 1,5 млрд рублей из федерального, республиканского и муниципального бюджетов в рамках реализации приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За счет этих средств построены и введены в эксплуатацию 25,8 км дорог – с учетом 6,3 км дорог 5 категории (твердое покрытие) в мкр. Северный.

Во второй половине дня заместитель главы Якутска Евгений Григорьев и рабочая группа оценили ход работ на объектах строительства, ремонта, реставрации дорог 2020 года — на улицах Алымова, Кирова в селе Маган, улицы Губина, Кеши Алексеева, Воинская, подъездной дороге к микрорайону «Три сосны».