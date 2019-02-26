Контрольный старт сборной Республики по многоборью

На юге республики в городе Нерюнгри, в прошлые выходные был проведен республиканский турнир по северному многоборью «Южная Якутия». Она также стала контрольным стартом для первого этапа сборов на предстоящий Чемпионат России, который пройдет у нас в начале апреля месяца в Якутске.

В связи с этим можно с уверенностью сказать, что конкуренция среди участников была высокой. Большинство спортсменов этого турнира, так или иначе, проходили учебно-тренировочные сборы со сборной РС(Я).

Всего на этот турнир съехались 44 спортсмена из 12 улусов нашей республики.

Среди мужчин, в очередной раз, свое мастерство продемонстрировал двукратный обладатель Кубка России Алексей Созонов, выиграв в итоге по сумме пятиборья. Но сказать, что победа была легкой нельзя, ибо на втором месте, с отставанием всего лишь в одно очко, остановился Айаан Чоросов из Верхневилюйского улуса. А по итогам первых четырех дисциплин он и вовсе шел на первом месте, выигрывая своего оппонента на 2 очка. Но последняя дисциплина была «коронной» у Созонова – прыжки через нарты. Этот вид и стал решающим. Айаан перепрыгнул 424 нарт и занял четвертое место, а Алексей 600 нарт и первое место.

Такой же сценарий повторился и у женщин. Три явных лидера республики — Алена Луковцева, Илона Татаринцева и Пелагея Григорьева финишировали друг от друга на расстоянии одного очка. До конца турнира не было ясно, кто же из этих троих станет в итоге победителем турнира. Но все же, представительница чурапчинской школы Алена Луковцева, сумела собрать всю волю в кулак и вырвала победу у своих соперниц.

Среди младших возрастов лучшие результаты оказались у спортсменов из Чурапчи, Верхневилюйска и Нерюнгри.

Теперь впереди спортсменов ждет два важнейших старта этого сезона – Чемпионат РС(Я) и России. И мы с нетерпением ждем, когда все они вновь выйдут на арену состязаний и будут выяснять кто является лучшим. Но перед этим они вновь соберутся на недельный сбор, который пройдет с 25 по 31 марта в ЦСП «Триумф».

Победители и призеры по итогам пятиборья:

Мужчины

1.Алексей Созонов (ЧГИФКиС-Среднеколымск) – 9 очков

2. Айаан Чоросов (Модун-Верхневилюйск) – 10 очков

3.Николай Бубнов (Чурапча) – 18 очков

Женщины

1.Алена Луковцева (Чурапча) – 8 очков

2.Илона Татаринцева (Нерюнгри) – 9 очков

3.Пелагея Григорьева (Верхневилюйск) – 10 очков

Юноши (16-17 лет)

1.Мичил Лазарев (Верхневилюйск) – 14 очков

2.Михаил Соловьев (Чурапча) – 18 очков

3.Николай Морфунов (Верхневилюйск) – 19 очков

Юниорки (16-17 лет)

1.Анастасия Нюкканова (Верхневилюйск) – 11 очков

2.Лидия Тыщук (Нерюнгри) – 13 очков

3.Инесса Павлова (Верхневилюйск) – 14 очков

Юноши (14-15 лет)

1.Георгий Софронов (Оймяконский) – 8 очков

2.Николай Петров (Чурапчинский) – 16 очков

3.Богдан Чупышев (Нерюнгринский) – 17 очков

Юниорки (14-15 лет)

1.Фомина Мая (Чурапчинский) – 4 очка

2.Васильева Арина (Нерюнгри) – 8 очков

3.Юрьева Дарья (Нерюнгри) – 12 очков

Юноши (13 лет и моложе)

1.Ярослав Трофимов (Усть-Майский) – 3 очка

Сандал НИКАНОРОВ

Фото modun.ru