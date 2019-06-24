Контрольно-счетные палаты муниципалитетов России соберутся в Якутске

27-28 июня в Якутке состоится очередная ежегодная XVIII Конференция членов Союза МКСО Российской Федерации. География участников очень широкая. На конференцию приедут 92 делегата из 48 регионов РФ, 16 председателей Счетных палат регионов РФ, представители Совета Федерации РФ, главы городов и председатели Советов депутатов муниципальных образований регионов РФ, среди которых представители Крыма и Севастополя. Эти регионы в конференции членов Союза МКСО впервые приняли участие в 2015 году.

Основной темой конференции станут актуальные вопросы работы муниципальных контрольно-счетных органов в современных экономических условиях. Так, основной темой конференции станет тема «Приоритетные направления развития внешнего муниципального финансового контроля в условиях реализации национальных проектов и достижения национальных целей. Аудит эффективности и стратегический аудит в деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований».

В рамках конференции муниципальным контрольно-счётным органам предлагаются к обсуждению следующие темы:

— Семинар-совещание на тему «Актуальные вопросы внешнего муниципального финансового контроля в современных условиях, в том числе внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферу внешнего муниципального финансового контроля»;

— Круглый стол на тему «Практика контроля эффективности использования бюджетных средств (с элементами аудита закупок), направленных на реализацию приоритетных проектов»;

— Дискуссионная площадка «Методологическое развитие аудита эффективности и стратегического аудита с опорой на аналитическую функцию муниципальных контрольно-счетных органов. Вопросы применения и актуализации Классификатора нарушений».