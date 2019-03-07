Контрольно-счетная палата Якутска поздравляет с 8 марта

Дорогие женщины!

От имени коллектива Контрольно-счетной палаты города Якутска и от себя лично от всей души поздравляю Вас с замечательным весенним праздником – Международным женским днём! 8 Марта — особенный день, который даёт нам, мужчинам, повод ещё раз выразить своё восхищение и признательность прекрасной половине человечества.

Сегодня женщинам открыты любые вершины карьеры, они добиваются успеха в самых разных сферах. Благодаря их мастерству и трудолюбию в профессиональной деятельности, наш город имеет возможность развиваться, обретая стабильность и успех.

Поздравляю Вас с прекрасным праздником! Пусть в эти яркие весенние дни бытовые заботы и профессиональные дела уступят место праздничному настроению, комплиментам и цветам. Пусть рядом с Вами всегда будут надёжные любящие мужчины! Здоровья Вам и Вашим близким, семейного благополучия, добра и счастья!

С уважением, Руслан Неустроев, председатель Контрольно-счетной палаты г. Якутска