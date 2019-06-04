Контролеры Энергосбыта повышают квалификацию

В эти дни проводятся плановые курсы повышения квалификации контролеров Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго». Курсы организованы ННОУ «Учебно-производственный центр подготовки персонала энергетики».

Обучение проходят шесть контролеров из различных отделений и участков, стаж работы которых в сбытовом филиале энергокомпании составляет менее одного года. Во время занятий слушатели осваивают знания по энергосбытовой деятельности, метрологии, электротехнике, охране труда, обсуждают актуальные вопросы, возникающие в ходе работы.

«В сбытовом филиале энергокомпании пристальное внимание уделяется систематическому и целенаправленному обучению и повышению квалификации линейного персонала, — отмечает начальник отдела кадров Энергосбыта Наталья Тирская. — Всего в 2019 году повысят квалификацию 22 работника из числа линейного персонала. В процессе обучения непосредственно участвуют руководители и специалисты служб, отделов нашего филиала по соответствующим направлениям. Это особенно важно и для обучающихся работников, и для обучающих преподавателей. Ведь это замечательная возможность разобрать особо сложные случаи из практики, обсудить оптимальные пути их решения, услышать точку зрения опытных работников. В конце обучения слушателей ждет испытание – экзамен. В состав комиссии входят преподаватели от Энергосбыта. Желаем нашим новобранцам интересных курсов, успешной сдачи экзаменов и трудовых достижений в работе».