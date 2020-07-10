Контрафактный алкоголь продавали в районе Якутии

По материалам проверки УФСБ России по Республике Саха (Якутия) следователем отдела МВД России по Алданскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в особо крупном размере).

Установлено, что иностранный предприниматель осуществлял незаконное хранение и сбыт немаркированной алкогольной продукции в Алдане.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ в контейнере, принадлежащем предпринимателю, обнаружено и изъято более 13000 немаркированных бутылок водки различных марок. Проведенная экспертиза подтвердила контрафактное происхождение всей изъятой алкогольной продукции.

Стоимость изъятой немаркированной водки составила 2 млн. 197 тыс. рублей, что является особо крупным размером.