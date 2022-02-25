Контейнерный терминал ЖДЯ открылся на станции Нижний Бестях

В Якутске начал работу контейнерный терминал «Мархинка» акционерной компании «Железные дороги Якутии»

С 23 февраля начал работу контейнерный терминал «Мархинка» акционерной компании «Железные дороги Якутии». Он принял первые 11 контейнеров, которые будут выданы грузополучателям города Якутска.

Контейнерный терминал «Мархинка» построен для обеспечения выдачи, временного хранения и приема крупнотоннажных контейнеров в помощь контейнерной площадке станции Нижний Бестях. Немаловажным фактом является удобство для грузополучателей города Якутска, у которых появилась возможность получить свой груз и возвратить порожние контейнеры из-под выгрузки в городе Якутске. Особенно это преимущество будет заметно в летний период, когда автотранспорту не придется переправляться на пароме, чтобы доехать до станции Нижний Бестях.

В летнее время контейнеры со станции Нижний Бестях будут перегружаться на речной транспорт и доставляться на «Мархинку» баржами.

Вместимость контейнерного терминала «Мархинка» составляет 150 единиц 24-футовых контейнеров.

Перерабатывающая способность терминала позволяет обеспечить своевременную выдачу контейнеров грузополучателям республики.