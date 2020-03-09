Контейнер с трупами животных обнаружили в пункте передержки в Якутске

Якутские зоозащитники обнаружили в столичном пункте передержки животных контейнер, полный трупов собак и кошек, передает телеканал «Якутия 24».

«Вчера ночью волонтеры вскрыли контейнер на заднем дворе пункта передержки, там оказалось около 100 трупов животных. Всех перебили», — сообщила зоозащитница Злата СЫЧЕВА.

По ее словам, в данное время на месте работают сотрудники полиции.

На видео, которое было заснято на месте волонтерами, работники пункта передержки заявляют, что все вопросы и претензии следует направлять департаменту ветеринарии Якутии. Однако, как сообщил пресс-секретарь ведомства Петр НЕЙМОХОВ, в их полномочия не входит издание указаний об утилизации животных.

«Мы осуществляем лишь контроль за работой пункта, директивы от нас не исходят. Будем разбираться в ситуации», — сказал он.

Как сообщили в ведомстве, в данное время в пункте передержки введен карантин в связи с обнаруженной ранее в Якутске собаки с вирусом бешенства.