Консультацию психиатра могут включить в диспансеризацию после COVID-19

Совет Федерации совместно с Минздравом рассмотрит возможность включения консультации психиатра в перечень бесплатных услуг в рамках углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19. Об этом рассказала глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

«Важно, чтобы в рамках углубленной диспансеризации человек мог сообщить о своем психоэмоциональном состоянии», — цитирует ТАСС Святенко. По ее словам, специалисты проработают механизм организации консультаций у врача-психиатра, рассмотрят возможность выдачи направления у терапевта, а также разработают анкету, по результатам которой можно будет выдавать рекомендации обратиться к узкопрофильному специалисту.

Предполагается, что это позволит уже на этапе диспансеризации выявить и предотвратить у человека дальнейшее развитие депрессии и потери памяти, на которые часто жалуются те, кто переболели коронавирусом.