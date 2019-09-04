Консультации Центра «Мой бизнес»: Зачем предпринимателям регистрировать товарный знак?

5 сентября в Якутске пройдут консультации на тему «Регистрация товарного знака». Эксперты по интеллектуальной собственности и авторским правам расскажут предпринимателям о важности регистрации и защиты товарного знака, о том, как получить патент. Организатором выступает Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма Якутии.

О том, что во время встречи будут озвучены вопросы касательно эффективного управления всем спектром интеллектуальных прав, рассказала менеджер Центра «Мой бизнес» Вералина Сидорова.

«Приглашенные специалисты поднимут темы относительно аспектов авторского и патентного права, расскажут об особенностях работы с товарными знаками и другими элементами индивидуализации товаров и услуг», – пояснила организатор.

Экспертами выступят директор Центра интеллектуальной собственности при СВФУ Афанасий Афанасьевич Винокуров, научный сотрудник Центра интеллект собственности Академии наук РС (Я) Василий Васильевич Скрябин, руководитель Агентства по защите авторских прав Торгово-промышленной палаты РС (Я) Юлия Афанасьевна Бурнашева, руководитель органа по сертификации ФБИ «Якутский ЦСМ» Ольга Юрьевна Пахомова.

На консультацию можно подойти 5 сентября с 16:00 до 18:00 по адресу г. Якутск, пр. Ленина, д. 22, 7 этаж (Конференц-зал).

Вопросы можно задать:

— по номеру бесплатной горячей линии для предпринимателей 8-800-100-58-80;

— письменно по номеру 8(914) 230-36-66 (ватсап);

— через Портал малого и среднего предпринимательства portal.b14.ru (вкладка в правом нижнем углу «Напишите нам, мы online»).

