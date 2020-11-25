Консула Японии заинтересовало влияние пандемии на местный рынок

Заместитель главы города Якутска Роман Сорокин 24 ноября встретился с консулом Японии по экономическим вопросам в городе Хабаровске господином Сато Масааки. На встрече обсужден ряд вопросов, в том числе российско-японские проекты, реализуемые в Якутске.

Генеральный директор МУП «Горснаб», учредителя тепличного комплекса «Саюри», Петр Абрамов рассказал о сотрудничестве с компанией «Hokkaido Corporation». Разработанные якутскими и японскими инженерами проектные решения, использованные в тепличном комплексе, не имеют аналогов. «Уникальность заключается в фундаменте, легких конструкциях, пленочного покрытия теплиц, способных выдержать экстремальные климатические условия Якутии, где перепады температуры в течении года составляют более 100 градусов по Цельсию», — сообщил Петр Абрамов.

Со слов генерального директора, в этом году в тепличном комплексе соберут порядка 710 тонн урожая огурцов, зелени и томатов. По мере ввода новых тепличных блоков к 2023 году этот показатель увеличится до 3 тысяч тонн ежегодно. Также тепличный комплекс способствует созданию новых рабочих мест.

Консул Японии по экономическим вопросам в г. Хабаровске г-н Сато Масааки заинтересовался работой тепличного комплекса в период пандемии коронавирусной инфекции. Гендиректор «Саюри» Петр Абрамов ответил, что сокращение ввоза плодоовощной продукции из Китая в регионы Дальнего Востока в период пандемии оказало положительное влияние на рост продажи местных овощей.