Конструктивные предложения площадки «Лесное законодательство в действии» будут рассмотрены Госдумой

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«Якутия как самый большой и лесистый регион России олицетворяет все проблемы, достижения и возможности страны, причем не только в лесном хозяйстве. Здесь сильны традиции стремления к гармонии между человеком и природой, а люди осознают важность сбалансированного подхода», – так Председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев обосновал необходимость проведения очередного этапа Национального лесного форума в Якутии.

Отметим, что форум проходит под эгидой Госдумы, при поддержке Минприроды России и Рослесхоза.  В Якутске идет четвертый этап. Предыдущие состоялись в Тамбове, Тюмени и Перми. После эстафету подхватят Сыктывкар и Красноярск. Финал мероприятия пройдет 13 сентября в Москве.

По словам депутата, решение о том, что региональный этап Национального лесного форума необходимо провести в Якутии, было принято еще в прошлом году: «Для Якутии проблемы, связанные с природопользованием, актуальны. Это и использование лесов, их сохранение, лесные пожары. Нам нужно понять, как менять законодательство и правила, чтобы населению было комфортно, а ресурсы использовались эффективно. Для этого необходимо учитывать опыт и проблематику такого лесного региона, как Якутия», — пояснил Николай Николаев.

Программа Национального лесного форума в Якутске началась 1 июня и продолжится до 4 июня. Сегодня, 3 июня, на базе Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова открылись выставка лесопожарной техники Авиалесоохраны и Якутлесресурса, а также стенды Рослесинфорга, Рослесозащиты и других организаций.

Работа форума организована по четырем тематическим площадкам: «Лесное законодательство в действии», «Сколько стоит лес», «Лес и природа города» и «Взаимодействие государства и бизнеса в природопользовании».

Так, на первой, «юридической», площадке прозвучала информация о том, что благодаря усовершенствованию законодательства ведется реестр недобросовестных арендаторов лесных участков. В то же время для добросовестных арендаторов облегчены механизмы пролонгации договоров аренды.

«Благодаря законодательному механизму, созданному в 2015 году, на всей территории России введены единые права и обязанности арендаторов», – подчеркнул Владимир Читоркин, заместитель директора Департамента государственной политики Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Президент общероссийской «Ассоциации Росохотрыболовсоюз» Татьяна Арамилева сделала акцент на том, что необходимо устранять существующие пробелы и разночтения в лесном, земельном и охотничьем законодательствах. По ее мнению, сейчас представители коренных малочисленных народов Севера имеют возможность передавать право всесезонной и безлицензионной охоты третьим лицам, не имеющим к КМНС никакого отношения. «Если не устранить эти законодательные пробелы, начнется вакханалия», – отметила Татьяна Сергеевна.

В свою очередь депутат регионального Государственного Собрания (Ил Тумэн) Владимир Прокопьев выразил уверенность, что за использование лесных ресурсов необходимо увеличивать плату.

Генеральный директор Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса Павел Корчагин посетовал на то, что легальным предпринимателям всячески вставляют палки в колеса, когда речь идет об экспорте, а нелегальные, напротив, пользуются некими преференциями. При этом он привел статистику, из которой видно, что три четверти экспортируемого Приморской ассоциацией леса поставляется в Китай и лишь незначительная часть – российским потребителям.

Заместитель министра экологии и природопользования Якутии Алексей Агеев отметил, что в Якутии 255 млн гектаров леса, при этом работает всего десять лесопромышленных организаций. Основной их проблемой является отдаленность лесных участков и неразвитая транспортная инфраструктура. Это усложняет процесс заготовки и отправки древесины.

Говоря о проблеме лесных пожаров, Алексей Николаевич упомянул, что задолженность за 2018 год со стороны федерального центра составляет порядка 35 млн рублей. Также было бы неплохо законодательно закрепить процедуру безвозмездного снабжения котловым питанием лесных пожарных, которые порой проводят в тайге, в борьбе со стихией, не одну неделю, а то и месяц.

Представитель компании «Сургутнефтегаз» Дмитрий Щербаков затронул проблемы реализации нового федерального Закона «О лесовосстановлении». По его мнению, лесопользователям необходимо предоставить подготовительный период, чтобы соответствовать новым требованиям. В частности, должен быть решен вопрос о создании на территории Якутии питомников для выращивания саженцев деревьев (сейчас таких питомников в РС(Я) нет. – Авт.).

«В закон «О лесовосстановлении» необходимо внести поправки, и компания «Сургутнефтегаз» готова разработать свои предложения», – резюмировал Дмитрий Викторович.

Модератор площадки «Лесное законодательство в действии» депутат Госдумы, первый заместитель председателя ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко согласилась со всеми конструктивными предложениями докладчиков и заверила, что ни одно высказанное замечание не останется без рассмотрения.

Источник: Алексей Рудых, газета «Якутия». Фото Василия Кононова
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