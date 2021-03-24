Конструкция Ленского моста прошла первые натурные испытания

23 марта на площадке Главной экспериментальной базы Государственного гидрологического института (ГЭБ ГГИ) в Ленинградской области состоялись натурные исследования особенностей движения льда на воспроизведённой модели мостового перехода через реку Лена в Якутии. По итогу эксперимента никаких недостатков конструкции моста не выявлено, готовится следующий этап исследований.

Физическая модель русла и поймы реки на участке расположения моста была воспроизведена с учётом реального рельефа. На копии соблюдены все геометрические подобия, которые могут повлиять на движение воды. Характеристики льда и ледохода – соответствуют натурным условиям с учётом масштаба модели.

В рамках эксперимента были уточнены закономерности и особенности механизма формирования заторов льда на реке Лена на основе обновлённых данных натурных наблюдений. Произведены исследования механизма прохождения ледовых полей через створ мостового перехода. Эксперты отдела русловых процессов ГЭБ ГГИ на натурной модели проверили различные конструкции правобережного подхода к мосту – эстакады, насыпи и насыпи с пойменными мостами. В настоящее время базовый вариант запроектирован в виде эстакады, что хорошо для экологии поймы. Эстакада не вызывает дополнительных подпоров и не препятствует сливу воды с поймы и оказывает минимальное влияние на состояние окружающей среды.

Следующим этапом станет проведение аэродинамических экспериментов, которые запланированы на лето этого года. Генеральным проектировщиком выступает АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург». Эта компания занималась проектированием крупнейших транспортных инфраструктурных объектов в России – Крымского моста, моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке.

Концессионное соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации моста было подписано в феврале 2020 года. Проект реализует ООО «Восьмая концессионная компания», управляемая консорциумом государственной корпорации «Ростех» и Группы «ВИС». Финансовый партнёр – ПАО «Сбербанк».

Ленский мост – единственный вантовый мост в России, который будет построен в чрезвычайно суровых климатических условиях Крайнего Севера. Он располагается в зоне развития вечной мерзлоты с близким залеганием скального основания и сейсмичностью до 8 баллов. Кроме того, реку Лена отличают интенсивный ледоход и сильные паводки. По итогам реализации проекта будет создан уникальный транспортный объект, не имеющий аналогов ни в отечественном, ни в зарубежном мостостроении.