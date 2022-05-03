Конструкции для ФАП-ов дошли до северных сел

В дни, когда республика отмечала 100-летие со дня образования респулики в еще два арктических района Якутии дошли большегрузы с мобильными конструкциями для новых быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов, возводимых в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

— Прибыли две машины и строители, — сообщил накануне главный врач Момской центральной районной больницы Яков Бережнев, — сделали отсыпку площадки, ждем прибытия третьей машины с конструкциями. А буквально через два дня добавил, что конструкции пришли и доставлены в село Сасыр, строители приступили к монтажу объекта.

Подтвердил поступление части груза для возведения ФАП в селе Сайды и главный врач Верхоянского района Владимир Докторов.

— Две машины из трех с конструкциями для ФАПа дошли, ждем третью, — написал главврач.