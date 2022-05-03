03.05.2022
13:25
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Якутия

Конструкции для ФАП-ов дошли до северных сел

В дни, когда республика отмечала 100-летие со дня образования респулики в еще два арктических района Якутии дошли большегрузы с мобильными конструкциями для новых быстровозводимых фельдшерско-акушерских пунктов, возводимых в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

— Прибыли две машины и строители, — сообщил накануне главный врач Момской центральной районной больницы Яков Бережнев, — сделали отсыпку площадки, ждем прибытия третьей машины с конструкциями. А буквально через два дня добавил, что  конструкции пришли и доставлены в село Сасыр, строители приступили к монтажу объекта.

          Подтвердил поступление части груза для возведения ФАП в селе Сайды и главный врач Верхоянского района Владимир Докторов.

— Две машины из трех с конструкциями для ФАПа дошли, ждем третью, — написал главврач.

Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)
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