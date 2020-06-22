Конституция заговорила на якутском языке

В преддверии старта голосования за поправки в Конституцию Российской Федерации Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) запустило рекламные ролики, в которых известные в регионе актеры театра и кино зачитывают выдержки из Основного закона страны на двух языках – якутском и русском.

Деятели культуры цитируют первую и вторую главы Конституции РФ, являющиеся фундаментальными, поскольку в них постулируются основы конституционного строя в России, а также права и свободы человека и гражданина.

«Новая Конституция защитит великую историю России, закрепит независимость и неделимость наших территорий, позволит сохранить уникальную природу республики и страны, подтвердит статус России как многонационального союза равноправных народов, укрепит общие ценности, права и свободы каждого», – добавляют от себя актеры.

По словам министра культуры и духовного развития РС (Я) Юрия Куприянова, в роликах подчеркивается идея о многонациональности, единстве и равноправии народов России.

«К сожалению, до того, как президент России инициировал внесение поправок, мало кто из наших сограждан читал Конституцию полностью. А ведь помимо описания системы государственного управления в этом документе закреплены основы конституционного строя и наши права и свободы. Так что в каком-то смысле внесение поправок привлекло внимание широкой общественности к Конституции и стимулировало ее внимательное прочтение. Якутия – часть России, и, конечно же, Основной закон страны переведен на якутский язык. В Конституцию предложено внести важнейшие положения, гарантирующие и усиливающие права народов России, ее языкового, национального и культурного многообразия», – говорит Юрий Куприянов.

В проекте приняли участие уважаемые деятели культуры: актер драматического театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист РС (Я) Анатолий Николаев, артист драмы и кино, народный артист РС (Я) Иннокентий Дакаяров, актриса драматического театра и кино, заслуженная артистка РС (Я) Ильяна Павлова, актер Саха академического театра им. П.А. Ойунского, главный герой фильма «Снайпер саха» Дьулустан Семенов, актриса Государственного театра коренных малочисленных народов Севера, актриса кино, отличник культуры РС (Я) Ева Кузьменко.