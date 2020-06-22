Конституция Якутии 1992: как поправки ее изменили?

28 лет назад, 4 апреля 1992 года была принята Конституция Республики Саха (Якутия). За прошедшие годы в ней (благодаря поправкам) многое поменялось. Как отличается сейчас первоначальный текст конституции от нынешнего?

В качестве примера эволюции текста, приведем преамбулу и раздел первый конституции Якутии.

Преамбула (первоначальная версия)

Мы, многонациональный народ Республики Саха (Якутия),

ОСНОВЫВАЯСЬ на Декларации о государственном суверенитете республики,

СЧИТАЯ республику субъектом Российской Федерации,

РЕАЛИЗУЯ право на самоопределение,

УВАЖАЯ вклад предшествующих поколений в развитие республики,

ИСХОДЯ из высокой ответственности перед нынешним и будущими поколениями,

ПРИЗНАВАЯ принципы демократического общества,

ВЫРАЖАЯ интересы и волю всех граждан республики к свободе, равенству, миру и прогрессу,

ЗАБОТЯСЬ о сохранении и самобытном развитии народа республики,

ПРИНИМАЕМ настоящую Конституцию и считаем ее впредь Основным законом нашего суверенного государства.

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Преамбула (современная версия)

Мы, многонациональный народ Республики Саха (Якутия),

ВЫРАЖАЯ волю к сохранению исторически сложившейся государственности республики,

ПРИНИМАЯ во внимание вхождение Якутии в состав Российского государства в XVII веке, образование в 1922 году Якутской Автономной Советской Социалистической Республики как признание государственности Якутии, преобразованной в 1990 году в Якутскую-Саха Советскую Социалистическую Республику в соответствии с Декларацией о государственном суверенитете республики, переименованную в 1991 году в Республику Саха (Якутия) на основании постановления Верховного Совета Якутской-Саха Советской Социалистической Республики,

СЧИТАЯ республику субъектом Российской Федерации на принципах конституционно-договорных отношений,

РЕАЛИЗУЯ общепризнанные права на самоопределение и равноправие народов,

УВАЖАЯ вклад предшествующих поколений в развитие республики,

ИСХОДЯ из высокой ответственности перед нынешним и будущими поколениями,

ПРИЗНАВАЯ принципы демократического общества,

ЗАБОТЯСЬ о сохранении и самобытном развитии народа республики,

ВЫРАЖАЯ интересы и волю каждого к свободе, равенству, миру и прогрессу,

ПРИНИМАЕМ настоящую Конституцию и считаем ее впредь Основным законом Республики Саха (Якутия) — государства в составе Российской Федерации.

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Раздел I.

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

(первоначальная версия)

Статья 1.

Республика Саха (Якутия) является суверенным, демократическим и правовым государством, основанным на праве народа на самоопределение.

Носителем суверенитета и источником государственной власти в республике является ее народ, состоящий их граждан республики всех национальностей. Никакая часть народа, никакая отдельная личность не может присвоить себе право осуществления государственной власти.

Народ осуществляет свою суверенную волю через представительные органы – Советы народных депутатов или непосредственно.

Статья 2.

Государство имеет основной целью и задачей создание условий для материального благосостояния и духовного развития народа, равных возможностей всем гражданам.

Статья 3.

Государственная власть в Республике Саха (Якутия) действует в соответствии с принципом разделения и равновесия законодательной, исполнительной, судебной властей, а также разграничения полномочий республиканских и местных органов власти.

Государство осуществляет свою деятельность на принципах демократии, социальной справедливости, на основе сочетания и гармонии общечеловеческих и национальных ценностей.

Статья 4.

Демократия в Республике Саха (Якутия) осуществляется на основе политического плюрализма и законности. Общественные объединения создаются и действуют в рамках Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Саха (Якутия), уважая суверенитет республики и общепризнанные принципы демократического государства.

Деятельность по разжиганию расовой, национальной и религиозной вражды и ненависти, призывы к насилию и насильственному ниспровержению конституционного строя республики преследуются по закону.

Статья 5.

Земля, недра и их богатства, воды, леса, растительный и животный мир, другие природные ресурсы, воздушное пространство, континентальный шельф на территории Республики Саха (Якутия) являются ее собственностью и неотъемлемым достоянием народа Республики Саха (Якутия).

Статья 6.

Государство обеспечивает защиту экологических интересов общества в хозяйственной, промышленной и иной деятельности.

Территория Республики Саха (Якутия) является свободной от производства, размещения, хранения, использования, испытания ядерного, химического, бактериологического и иных видов оружия массового поражения, их промышленных отходов.

Статья 7.

Настоящая Конституция устанавливает основы гражданского общества и государственного устройства Республики Саха (Якутия), обладает верховенством на территории республики, и ее нормы имеют прямое действие.

Государственные органы, любые предприятия, учреждения и общественные организации на территории республики, независимо от форм собственности, обязаны соблюдать Конституцию Республики Саха (Якутия) и действовать на ее основе.

Статья 8.

Республика Саха (Якутия), реализуя принципы добровольности и равноправия на основе Федеративного договора является субъектом Российской Федерации как федеративного государства.

Законы Российской Федерации принятые в соответствии с полномочиями, добровольно переданными в ее ведение, имеют высшую юридическую силу на территории Республики Саха (Якутия).

Статья 9.

Республика Саха (Якутия) является самостоятельным участником международных и внешнеэкономических связей. Республика вправе устанавливать торговые и иные отношения с другими государствами, заключать международные договоры и участвовать в деятельности международных организаций.

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РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

Глава 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ

(современная версия)

Статья 1.

1. Республика Саха (Якутия) является демократическим правовым государством, основанным на праве народа на самоопределение.

2. Республика Саха (Якутия) имеет свою территорию, население, Конституцию и законодательство, систему органов государственной власти, а также государственные символы и государственные языки.

3. Республика Саха (Якутия) вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) обладает всей полнотой государственной власти и самостоятельна в обеспечении своего экономического, социального и культурного развития.

4. Наименования Республика Саха (Якутия) и Республика Саха равнозначны.

5. Источником государственной власти в Республике Саха (Якутия) является народ, состоящий из граждан всех национальностей. Никакая часть народа, никакая отдельная личность не могут присвоить себе право осуществления государственной власти.

6. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

7. Высшим выражением власти народа являются референдум и свободные выборы.

Статья 2.

1. Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.

2. Государство имеет основной целью и задачей создание условий для материального благосостояния и духовного развития народа, равных возможностей всем гражданам.

Статья 3.

1. Государственная власть в Республике Саха (Якутия) действует в соответствии с принципом разделения и равновесия законодательной, исполнительной, судебной властей.

2. Государство осуществляет свою деятельность на принципах демократии, социальной справедливости, на основе сочетания и гармонии общечеловеческих и национальных ценностей.

Статья 4.

1. Демократия в Республике Саха (Якутия) осуществляется на основе идеологического и политического многообразия, многопартийности и законности. Общественные объединения создаются и действуют в рамках Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Саха (Якутия).

2. Деятельность по разжиганию расовой, национальной и религиозной вражды и ненависти, призывы к насилию и насильственному ниспровержению конституционного строя, к нарушению территориальной целостности Республики Саха (Якутия) преследуются по закону.

Статья 5.

1. Земля, недра и другие природные ресурсы используются и охраняются как основа жизни и деятельности народа Республики Саха (Якутия).

2. Государственная собственность на землю, воды, леса, растительный и животный мир и другие природные ресурсы на территории Республики Саха (Якутия) выступает в форме собственности Республики Саха (Якутия) и собственности Российской Федерации.

3. Недра Республики Саха (Якутия) составляют естественное богатство ее многонационального народа. Государственная собственность Республики Саха (Якутия) на недра и государственная собственность Российской Федерации на недра устанавливаются федеральными законами, а также договорами между Российской Федерацией и Республикой Саха (Якутия).

4. Порядок владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами определяется законодательством Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации, а также на основе соглашений органов государственной власти Республики Саха (Якутия) и органов государственной власти Российской Федерации.

5. Республика Саха (Якутия) гарантирует коллективные права коренных малочисленных народов Севера на природные ресурсы.

Статья 6.

1. Государство обеспечивает защиту экологических интересов общества в хозяйственной, промышленной и иной деятельности.

2. На территории Республики Саха (Якутия) не допускаются действия по хранению и использованию промышленных отходов ядерного, химического, бактериологического и иных видов производства, а также испытания оружия массового поражения, нарушающие права и охраняемые законом интересы населения.

Статья 7.

1. Настоящая Конституция устанавливает основы гражданского общества и государственного устройства Республики Саха (Якутия), обладает верховенством на территории республики, и ее нормы имеют прямое действие вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также физические лица и юридические лица независимо от форм собственности обязаны на территории республики соблюдать Конституцию Российской Федерации и Конституцию Республики Саха (Якутия) и действовать на их основе.

Статья 8.

1. Республика Саха (Якутия), реализуя принципы добровольности и равноправия на основе Федеративного договора и Конституции Российской Федерации, является субъектом Российской Федерации как федеративного государства.

2. Отношения между органами государственной власти Республики Саха (Якутия) и органами государственной власти Российской Федерации определяются Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Саха (Якутия), Договором о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Саха (Якутия).

3. Федеральные законы, принятые по предметам ведения Российской Федерации, имеют прямое действие на всей территории Республики Саха (Якутия).

Статья 9.

Республика Саха (Якутия) участвует в международных и внешнеэкономических связях, устанавливает торговые и иные отношения с другими государствами, участвует в деятельности международных организаций в координации с Российской Федерацией.

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