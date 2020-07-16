Конституция России: поправки 2020 года

В истории России насчитывается пять Конституций – соответственно 1918, 1925, 1937, 1978 годов и ныне действующая Конституция 1993 года.

12 декабря 1993 г. впервые в российской истории Конституция была принята всенародным голосованием.

Конституция России вступила в силу со дня официального ее опубликования по результатам референдума – 25 декабря 1993 г. Конституция 1993 года существенно изменила структуру высших органов государственной власти, она последовательно проводит принцип разделения властей, сделала серьезный шаг по пути усовершенствования федеративного устройства России.

В Конституции особо подчеркнуты ее значимость как основного источника права, ее прямое действие, особенно норм о правах и свободах гражданина, которые определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти. Конституция не предписывает, как это было ранее, предустановленной единой экономической системы, основанной на государственной собственности, в равной мере защищает все формы собственности, обеспечивая свободу развития гражданского общества.

1 июля 2020 году были одобрены поправки в ходе Общероссийского голосования. Изменения уложились в 24 страницы.

Мы разделили поправки по следующим категориям:

Социально-культурные:

О здоровье, защите семьи и детства

За государством сохраняется ведение в таких сферах, как молодёжная политика, оказание доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, социальная защита, защита семьи, материнства, отцовства и детства, воспитание детей в семье, обязанность заботиться о родителях. Брак — союз мужчины и женщины.

О минимальном размере оплаты труда и индексации пенсий

Государство гарантирует минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения по стране. Система пенсионного обеспечения формируется на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений, индексация пенсий проводится не реже одного раза в год.

О детях

Дети — важнейший приоритет государственной политики России. В стране создаются условия для их всестороннего духовного, нравственного, интеллектуального и физического развития, воспитания в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство обеспечивает приоритет семейного воспитания и берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.

О государствообразующем народе и культуре

Русский язык — язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ. Культура является уникальным наследием.

О единстве и Боге

Россия, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство.

Об информационной безопасности и научно-технологическом развитии

В ведение государства переходят организация публичной власти, установление основ федеральной политики и федеральные программы в области научно-технологического развития, единых правовых основ система здравоохранения, воспитания и образования, информационные технологии и связь, космическая деятельность, безопасность личности, общества и государства, оборот цифровых данных, метрологическая и метеорологическая служба.

О правопреемственности и защите исторической правды

Россия является правопреемником СССР внутри страны и за границей. РФ чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа не допускается.

О росте экономики и благосостояния граждан

В России создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнёрство, социальная солидарность.

Касающиеся государственного устройства:

О самобытности народов и поддержке соотечественников

Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей России, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия. РФ поддерживает соотечественников, которые живут за рубежом, обеспечивает защиту их прав и интересов, а также сохранение культурной идентичности.

О размещении органов государственной власти за пределами Москвы

Местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть не только столица, Москва, но и другой город. Решение закрепляется федеральным конституционным законом.

Об ограничениях для чиновников и депутатов

Государственным и муниципальным чиновникам запрещается иметь иностранное гражданство или вид на жительство, хранить деньги за границей. Должностные лица должны постоянно проживать в РФ. Ограничения распространяются на президента России, сенаторов Совета Федерации, депутатов Госдумы, главу правительства, вице-премьеров, федеральных министров и других руководителей федеральных органов, глав регионов, уполномоченного по правам человека, судей и прокуроров.

Об ограничениях для глав регионов

Руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта страны может быть гражданин России старше 30 лет. Федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования.

О федеральных территориях и недопустимости их отчуждения

Федеральные территории создаются в России федеральным законом. Документ также определяет порядок управления ими. РФ обеспечивает защиту суверенитета и территориальной целостности, не допускается отчуждение части территории и призывы к нему.

О приоритете российской конституции над решениями межгосударственных органов

Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России и противоречащие Конституции РФ, не подлежат исполнению.

Судебные:

31. О судебной системе

Судебную систему Российской Федерации составляют Конституционный суд, Верховный суд, федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды, мировые судьи субъектов РФ.

32. О Конституционном суде

Конституционный суд состоит из 11 судей, является высшим судебным органом конституционного контроля в РФ, защищает основы конституционного строя, основные права и свободы человека и гражданина, обеспечивает верховенство и прямое действие конституции на всей территории России.

33. О Верховном суде

Верховный суд является высшим судебным органом разрешения экономических споров, по делам, подсудным арбитражным судам, образованным в соответствии с федеральным конституционным законом и осуществляющим судебную власть посредством гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства, осуществляет судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

34. О формировании судов

Председатели, заместители председателей и судьи других федеральных судов назначаются президентом в порядке, установленном федеральным конституционным законом. Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного суда, Верховного суда и иных федеральных судов устанавливаются Конституцией РФ и федеральным конституционным законом.

35. О прокуратуре

Прокуратура РФ — единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные функции. Прокуроры городов, районов и приравненные к ним назначаются на должность и освобождаются от неё генпрокурором, если иное не предусмотрено федеральным законом.

О проверке федеральных законов Конституционным судом

Глава государства получает право направить поступивший к нему на подписание документ в Конституционный суд с запросом о проверке его конституционности. В этом случае семидневный (14-дневный) срок, отведенный президенту для подписания закона, приостанавливается. Если Конституционный суд подтвердит конституционность закона, глава государства подписывает документ в течение трёх дней, в противном случае возвращает его в Госдуму.

Касающиеся полномочий государства, местного самоуправления:

Об укреплении международного мира и согласии в стране

Россия принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства. Президент России является гарантом Конституции РФ и поддерживает гражданский мир и согласие в стране.

О новых требованиях к президенту

Главой государства может быть гражданин РФ, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, без иностранного гражданства или вида на жительство. Одно и то же лицо не может занимать должность президента России более двух сроков. Правило применяется к действующему главе государства, но без учёта предыдущих сроков.

О полномочиях президента

Формирование и руководство правительством. Назначение председателя правительства, кандидатура которого утверждена Госдумой по его представлению и освобождение главы кабинета министров от должности. Руководство правительством, утверждение структуры федеральных органов исполнительной власти. Президент принимает отставку премьер-министра, вице-премьеров, министров, руководителей федеральных органов исполнительной власти, которыми руководит, назначает на должность вице-премьеров и министров, кандидатуры которых утверждены Госдумой, и освобождает их от должности.

Назначает после консультаций с Советом Федерации и освобождает от должности руководителей федеральных органов исполнительной власти (включая министров), ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности. Назначает и прекращает полномочия судей и прокуроров, членов администрации президента.

Формирует Счётную палату, Госсовет, формирует и возглавляет Совет безопасности, который содействует главе государства по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета РФ, предотвращения внутренних и внешних угроз.

О неприкосновенности экс-президентов

Президент России, прекративший исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, обладает неприкосновенностью. Процедура лишения неприкосновенности аналогична процедуре отрешения от должности действующего главы государства.

О Совете Федерации и пожизненных сенаторах

Совет Федерации состоит из сенаторов, прекративший исполнение своих полномочий президент получает статус сенатора пожизненно, но вправе отказаться от этих полномочий. Пожизненными сенаторами могут быть назначены граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности. Президент может назначить в Совфед не больше 30 человек, из них не более семи пожизненно. Исключается положение о том, что президент не может освободить назначенного до его вступления в должность члена Совета Федерации — представителя Российской Федерации в течение первого срока своих полномочий.

О полномочиях Совета Федерации

Совет Федерации может лишать неприкосновенности бывшего президента, назначать и прекращать полномочия судей, главы и половины общего числа аудиторов Счётной палаты, давать консультации по предложенным президентом кандидатурам прокуроров и руководителей федеральных органов исполнительной власти «силового блока».

О полномочиях Госдумы

В ведении Госдумы: утверждение кандидатуры председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров, за исключением тех, чьи кандидатуры согласовывает Совет Федерации; заслушивание ежегодных отчетов Центрального банка; назначение на должность по представлению президента и освобождение от должности заместителя главы Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов; выдвижение обвинения против бывшего президента для лишения его неприкосновенности.

О парламентском контроле

Совет Федерации и Государственная дума вправе осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять запросы руководителям государственных органов и органов местного самоуправления.

О составе исполнительной власти

Исполнительную власть в России осуществляет правительство под общим руководством президента РФ. Кабинет министров руководит деятельностью федеральных органов исполнительной власти за исключением тех, которыми руководит президент. Председателем правительства, его заместителем федеральным министром, иным руководителем федерального органа исполнительной власти может быть гражданин РФ старше 30 лет.

О процедуре назначения главы правительства

Председатель правительства России назначается президентом после утверждения его кандидатуры Госдумой. В случае освобождения президентом от должности либо отставки главы кабинета министров президент вносит в Госдуму кандидатуру на этот пост в течение недели. Если Госдума трижды отклонит представленную президентом кандидатуру на пост премьер-министра, глава государства вправе распустить нижнюю палату и назначить новые выборы.

О назначении вице-премьеров и министров

Председатель правительства представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров (за исключением тех, чьё назначение рассматривает Совфед). Госдума принимает решение в течение недели, президент не вправе отказать утверждённым кандидатам.

О вопросах, которые находятся в ведении правительства

Федеральный кабинет министров обеспечивает проведение в России единой социально ориентированной государственной политики и отвечает за поддержку, укреплению и защиту семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, политику в области охраны окружающей среды, поддерживает научно-технологическое развитие РФ, обеспечивает функционирование системы социальной защиты инвалидов, создание доступной среды, поддерживает волонтёрскую и предпринимательскую деятельность, обеспечивает реализацию принципов социального партнёрства, вводит меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду и создаёт условия для воспитания экологической культуры.

О вынесении недоверия правительству

Премьер-министр России вправе поставить перед Госдумой вопрос о доверии кабинету министров, который должен быть рассмотрен в течение недели. Если правительство за три месяца вновь поставит вопрос перед Госдумой, а депутаты в доверии правительству откажут, президент принимает решение об отставке кабинета министров или о роспуске нижней палаты. Глава правительства, вице-премьеры и министры вправе подать в отставку, которая принимается или отклоняется президентом. Госдума не может выразить недоверие правительству, а премьер-министр не может ставить перед депутатами вопрос о доверии правительству в течение года после избрания Госдумы, во время действия на всей территории РФ военного или чрезвычайного положения и за полгода до окончания срока полномочий президента.

О местном самоуправлении

Местное самоуправление осуществляется в муниципальных образованиях, виды которых устанавливаются федеральным законом. Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно в соответствии с общими принципами организации местного самоуправления в РФ. Органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного самоуправления. Местные власти обеспечивают доступность медицинской помощи и могут наделяться отдельными государственными полномочиями не только федеральным законом, но и законом субъекта РФ.