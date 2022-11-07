Конституция республики будет изменена и дополнена

Глава Якутии Айсен Николаев 7 ноября провёл заседание Конституционной комиссии республики, на котором одобрен проект конституционного закона РС(Я) «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)».

Напомним, что после поправок в Конституцию РФ сегодня в регионах России вносятся изменения в основные законы.

«Совершенствование отдельных положений Конституции республики проводится для приведения основного закона в соответствие с Федеральным законом № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации», – отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Проект конституционного закона РС(Я) рассмотрен и одобрен рабочей группой по рассмотрению предложений от субъектов права конституционной инициативы Конституционной комиссии РС(Я), группой экспертов Конституционной комиссии РС(Я) и научно-консультативным Советом Конституционной комиссии РС(Я).

Членами Конституционной комиссии по итогам рассмотрения принято решение об одобрении проекта конституционной инициативы Главы РС(Я) и заключения Конституционной комиссии РС(Я).



Законопроект, заключение Конституционной комиссии РС(Я) и ее решение будут опубликованы в средствах массовой информации на государственных языках РС(Я).

Проект конституционного закона РС(Я) внесут на рассмотрение парламента.

Конституционным законом РС(Я) «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) Республики Саха (Якутия)» предлагается закрепить положения о том, что глава Якутии осуществляет руководство исполнительной властью республики, определяет систему и структуру исполнительных органов государственной власти республики.

Уточняются полномочия Государственного Собрания (Ил Тумэн) по установлению, введению в действие налогов и сборов, определению налоговых ставок, порядка и сроков их уплаты, их установления (отмены) и оснований и порядка их применения.

Вносятся уточнения, что в течение срока своих полномочий народный депутат РС(Я) не может также занимать должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы.

Предусмотрен случай приостановления течения срока для обнародования закона РС(Я) в случае внесения в Конституционный Суд РФ запроса Президента РФ о проверке конституционности закона субъекта РФ.

Конституция будет дополнена новой статьей регламентирующей статус контрольно-счетного органа республики – Счетной палаты РС(Я).

Также предлагается расширить круг субъектов права законодательной инициативы, включив в число субъектов, наделенных указанным правом, Прокурора Республики Саха (Якутия), тем самым предоставив право внесения законопроектов на рассмотрение Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я).