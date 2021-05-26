Конституционный суд Якутии упраздняется с 1 июля 2021 года

На XXVIІ очередном пленарном заседании парламента под председательством Петра Гоголева 26 мая рассмотрен проект конституционного закона Республики Саха (Якутия) №241-6 «Об упразднении Конституционного суда Республики Саха (Якутия) признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Республики Саха (Якутия)» в режиме первого чтения.

Документ внесен по конституционной инициативе главы Республики Саха (Якутия) и народных депутатов Республики Саха (Якутия) Антонины Григорьевой, Виктора Федорова, Павла Петрова, Юрия Николаева, Марины Силкиной, Феодосии Габышевой.

Информацию по проекту конституционного закона представил председатель постоянного комитета Ил Тумэна по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев.

Он отметил, что данный проект конституционного закона вносится в целях приведения законодательства Республики Саха (Якутия) в соответствие со статьей 118 Конституции Российской Федерации и статьей 5 Федерального конституционного закона от 08 декабря 2020 года № 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы», согласно которой закреплены положения об упразднении конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации.

«В целях завершения рассмотрения дел, принятых к производству Конституционным судом Республики Саха (Якутия), статьей 2 проекта закона предлагается упразднить Конституционный суд Республики Саха (Якутия) с 1 июля 2021 года», — сообщил Юрий Николаев.

В соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального конституционного закона от 08 декабря 2020 года № 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы» судьям конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, действовавших на день вступления в силу настоящего Федерального конституционного закона, прекратившим исполнение своих полномочий в соответствии с настоящей статьей, а также судьям конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации, ранее прекратившим исполнение своих полномочий, обеспечивается сохранение в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъектов Российской Федерации гарантий (включая материальное и социальное обеспечение), предусмотренных для судей конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации в отставке.

В связи с этим статьей 4 проекта предлагается установить гарантии, предусмотренные для судей Конституционною суда Республики Саха (Якутия) в соответствии с Конституционным законом Республики Саха (Якутия) от 15 июня 2002 16-з № 363-ІІ (ред. от 26.04.2018) «О Конституционном суде Республики Саха (Якутия) и конституционном судопроизводстве».

Статьей 5 определяется, что Администрация главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) обеспечивает в соответствии с федеральным законодательством проведение организационных мероприятий по ликвидации юридическою лица.

Статьей 6 проекта конституционного закона Республики Саха (Якутия) предлагается признать утратившими силу отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия), регламентирующие правовой статус Конституционного суда Республики Саха (Якутия).

Народные депутаты приняли конституционный закон в окончательном чтении.

Спикер якутского парламента Петр Гоголев от имени Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и народных депутатов Якутии всех созыв поблагодарил судей Конституционного суда республики, действующих и находящихся ныне в отставке.

Он также отдельно поблагодарил председателей Конституционного суда РС(Я) – первого председателя Дмитрия Николаевича Миронова и Александра Николаевича Ким-Кимэна – за проделанную большую, эффективную и успешную деятельность суда республики по защите конституционного строя, основных прав и свобод человека, гражданина.

«Сегодня мы своим решением упразднили Конституционный суд Республики Саха (Якутия), тем самым мы подвели черту под важным этапом конституционного развития республики. Между тем начинается новый этап развития. Сегодня мы создали Конституционный совет Республики Саха (Якутия)», — сказал председатель Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я).

Он выразил уверенность в том, что данный институт будет достойно осуществлять свои полномочия, будет достоин тех правовых позиций, которые в свое время принял Конституционный суд Республики Саха (Якутия).

«Уверен, что решения Конституционного суда РС(Я) будут нашей правовой действительностью и Конституционный Совет возложит на себя обязанность мониторить исполнение правовых позиций Конституционного суда, тем самым мы будем вместе добиваться, чтобы те позитивные во многом решения, расширяющие доктрину развития конституционного законодательства республики, присутствовали в нашей государственно-правовой жизни», — подчеркнул спикер Ил Тумэна.

Петр Васильевич также отметил, что проделана большая работа и коллеги, которые были вместе с нами всё это время, несли тяжёлое бремя охраны Конституции Якутии.

«Сегодня многие из них находятся в отставке, остаются действующие судьи Конституционного суда. Требования федерального законодательства о статусе судей в Российской Федерации должны быть полностью обеспечены. Это требования федерального законодательства, и все законы, действующие на территории Российской Федерации, должны исполняться неукоснительно. В этом есть идеи правового государства, и мы должны быть верны им», — сказал Петр Гоголев.

В завершение своего выступления он еще раз поблагодарил весь состав Конституционного суда РС(Я), всех председателей и пожелал им дальнейших успехов.