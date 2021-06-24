Конституционные права пенсионеров нарушаются?

Растут цены на продукты, зарплаты чиновников, топ-менеджеров, но вот уже несколько лет остается без каких-либо изменений индексация пенсии работающему пенсионеру. Сколько можно работающему пожилому человеку оставаться за бортом жизни, когда мизерная пенсия вынуждает вместо заслуженного отдыха работать наравне с молодежью.

По мнению справедливороссов, такое положение дел нарушает нормы Конституции, в которой гарантируется индексация пенсий всем пенсионерам независимо от их занятости.

«Ко мне неоднократно обращаются пожилые люди с просьбой решить вопрос с пенсией, — делится Федот ТУМУСОВ. — Стыдно за государство, которое экономит на людях третьего возраста. Вот в очередной раз убеждаюсь.В части 6 статьи 75 Конституции Российской Федерации черным по белому прописана «индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом». А что у нас? А у нас ничего! Никакой индексации! Сколько можно игнорировать парламентским большинством нарушение основного закона Конституции. Сейчас мы ведем интенсивную работу с Правительством по индексации пенсий всем пенсионерам».

Ранее глава страны по инициативе лидера партии Сергея Миронова давал поручение кабмину подготовить предложение по части индексации пенсий работающим пенсионерам. Однако до сих пор общественность и мы с ним не ознакомлены». Теперь справедливороссов интересует, что делает Правительство для реализации нормы Конституции для работающих пенсионеров.