Константин Платонов зарегистрирован кандидатом

В единый день голосования, 8 сентября 2019 года, в Республике Саха (Якутия) состоится 57 избирательных кампаний. Основные выборы состоятся в 18 муниципальных образованиях. В пяти муниципальных образованиях – досрочные выборы глав, в двух – повторные выборы депутатов, в 29 –дополнительные выборы депутатов представительных органов.
Кандидатом в главы Харбалахского наслега Верхневилюйского улуса зарегистрирован Константин ПЛАТОНОВ.
Константин Данилович 23.12.1980 года рождения, родился в селе Харбалах Верхневилюйского района. Основное место работы – начальник ОГПС-12 Верхневилюйского МПИ села Тамалакан. Яваляется депутатом наслежного Совета.
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».