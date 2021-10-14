Врио ректора АГАТУ о северном питании – на НВК «Саха»

Что есть, чтобы выжить и быть здоровым в экстремальных условиях Арктики, а от чего лучше отказаться? Что думает наука об изменении традиционного питания северян и к чему оно может привести? Врио ректора АГАТУ Константин Кривошапкин рассказал об особенностях северного питания для передачи «Кун Дэлэйэ».

Не пропустите 23 октября первый выпуск нового проекта «Күндэлэйэ» на НВК «Саха».

Новый научно-познавательный проект «Күндэлэйэ» в популярной форме покажет и расскажет, что северный уклад жизни тесно связан с сезонным питанием и почему необходимо есть именно то, что щедро дарит нам природа Арктики. Зрительская аудитория впервые окунется в мир, полный экзотических кулинарных пристрастий наших предков, сохранившихся до настоящего времени.

Творческая группа проекта планирует выезды в командировки по сезонному календарю 2021-2022 гг.