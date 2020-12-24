Константин Кривошапкин: В Год здоровья особое внимание — питанию северян

Кривошапкин Константин Константинович, кандидат биологических наук, врио ректора Арктического государственного агротехнологического университета:

«Глава Якутии Айсен Николаев отметил важность обеспечения занятости и повышения доходов жителей села. Большинство населенных пунктов Якутии – аграрные, в связи с этим, в первую очередь, необходимо обеспечить достойный доход людей, работающих в сфере сельского хозяйства, в том числе ветеринаров, зоотехников, бригадиров, кроме того – создавать возможность заниматься людям предпринимательством в сфере сельского хозяйства.

Новый механизм субсидирования производства молока должен реально улучшать благосостояние жителей села, создавая возможность сельчанам быстро превращать результат своего труда в доходы. Развитие семейного и кооперативного фермерства не только повысит уровень жизни и благосостояния семей в селах, но напрямую повлияет на здоровье жителей Якутии, ведь именно в местных продуктах – в мясе, молочной продукции содержатся питательные вещества, благодаря которым северяне сохраняют своё здоровье в суровых условиях Арктики.