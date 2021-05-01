01.05.2021
12:30
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Образование

Константин Кривошапкин: Труд красит человека!


От имени профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов Арктического государственного агротехнологического университета и от себя лично поздравляю Вас с праздником Весны и Труда! 

Сегодня замечательный день, когда мы отмечаем профессиональный праздник всех трудящихся. Пусть этот светлый весенний день вдохновит Вас на новые трудовые свершения, на новые достижения.

Желаю Вам успехов в делах, семейного счастья, мира, бодрого и радостного настроения. Пусть Ваши рабочие дни будут творческими и плодотворными, результаты труда приносят удовлетворение, а выходные подарят приятный и безмятежный отдых. А нашим студентам желаю любить, ценить и уважать труд, ведь труд красит человека! Успехов Вам!

Фото: Пресс-служба АГАТУ
Источник: Пресс-служба АГАТУ
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