Константин Кривошапкин: Труд красит человека!



От имени профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов Арктического государственного агротехнологического университета и от себя лично поздравляю Вас с праздником Весны и Труда!

Сегодня замечательный день, когда мы отмечаем профессиональный праздник всех трудящихся. Пусть этот светлый весенний день вдохновит Вас на новые трудовые свершения, на новые достижения.

Желаю Вам успехов в делах, семейного счастья, мира, бодрого и радостного настроения. Пусть Ваши рабочие дни будут творческими и плодотворными, результаты труда приносят удовлетворение, а выходные подарят приятный и безмятежный отдых. А нашим студентам желаю любить, ценить и уважать труд, ведь труд красит человека! Успехов Вам!