Константин Кривошапкин провел ректорский час о здоровом питании для старшеклассников

Врио ректора АГАТУ Константин КРИВОШАПКИН встретился со старшеклассниками СОШ №6 Якутска. Он провел ректорский час о реализации собственного профессионального и личностного развития и проектировании карьеры. Особое внимание врио ректора уделил вопросу правильного питания. Он рассказал ребятам о вреде растительного жира и твердой фракции пальмового масла. И объяснил это, читая на этикетке состав продукта. Затем Константин Константинович ответил на все интересующие вопросы школьников. На встрече присутствовали учащиеся 10 и 11 классов.

Далее, сотрудники Института непрерывного образования АГАТУ рассказали ребятам о дистанционной школе «Моя первая профессия», где старшеклассники, не отрываясь от учебы, могут освоить востребованные профессии, начиная от повара, заканчивая it-специалистом. Курсы проводятся в очно-заочной форме. Также выступили учащиеся школы №20 Якутска, которые проходили обучение в данной дистанционной школе. Сейчас ребята проходят стажировку в IT- парке Якутска. Они рассказали, что благодаря курсам научились разрабатывать мобильные приложения, делать видеомонтаж, создавать сайты и запускать таргетированную рекламу в инстаграм.

Кроме того, для школьников провели экскурсию по учебной лаборатории Кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы, где ребята ознакомились с оценкой качества пищевых продуктов. Далее, в Инженерном факультете побывали в кабинете АгроНТИ, где ребята наглядно посмотрели модели агророботов. Затем посетили музей анатомии Факультета ветеринарной медицины, ознакомились с учебной лабораторией кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и гигиены, а также побывали в лаборатории приготовления пищи Колледжа технологий и управления и на Факультете лесного комплекса и землеустройства.

Надеемся, что эта встреча стала прекрасной возможностью для старшеклассников познакомиться с деятельностью вуза и обсудить вопросы выбора будущей профессии.