Константин Кривошапкин поздравляет с Днём учителя

Уважаемые коллеги, преподаватели, ветераны педагогического труда!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём учителя! Ваша профессия заслуженно считается одной из самых ответственных, ведь Вы работаете с подрастающим поколением, формируете их отношение к знаниям, заряжаете интересом к неизведанному. Позвольте выразить Вам самые искренние слова благодарности и признательности за верность своему профессиональному долгу и высокий профессионализм. Отдельно хочется поблагодарить ветеранов педагогического труда, внесших неоценимый вклад в развитие системы образования республики и воспитание молодого поколения.

Мы каждый год встречаем в стенах Арктического ГАТУ первокурсников – выпускников школ, гимназий и лицеев республики. Каждый из них – сформированная личность, стремящаяся к получению качественного образования, и в этом Ваша заслуга. Мы открываем агрошколы, стремимся совершенствовать систему высшего образования. Уверен, что Ваш самоотверженный труд и постоянное движение вперед будут способствовать внедрению педагогических инноваций в образовательный процесс, передаче накопленного опыта и знаний молодежи, внесению весомого вклада в будущее Якутии.

Желаем Вам примерных, одаренных и благодарных учеников, которые будут всегда радовать своими победами и достижениями. Здоровья, интересных идей и большого счастья, оптимизма и неиссякаемой энергии!