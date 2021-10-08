08.10.2021
17:19
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Праздники

Константин Кривошапкин поздравляет с Днем работников сельского хозяйства!

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Позвольте искренне поздравить Вас с профессиональным праздником! Этот замечательный праздник неразрывно связан с Якутией. Наша республика всегда славилась умелыми и добросовестными тружениками села, выдающимися учеными и новаторами в области сельскохозяйственного производства. Продуктивная работа якутских исследователей выступает мощной движущей силой динамичного развития агропромышленной  отрасли региона.

Спасибо Вам за высокий профессионализм, самоотдачу и преданность избранному делу. Благодаря каждому из Вас мы обеспечены экологически чистыми  и качественными продуктами питания. Наш университет будет прикладывать все усилия по модернизации системы подготовки квалифицированных кадров, в создании условий для научно-исследовательской работы студентов, аспирантов, молодых ученых.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, семейного счастья, высоких урожаев и в поле, и в науке!

С уважением, Врио ректора ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ, кандидат биологических наук Константин Константинович Кривошапкин.

Источник: Пресс-служба АГАТУ
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