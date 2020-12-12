Константин Кривошапкин поздравляет с Днем Конституции

Уважаемые коллеги, преподаватели и студенты Арктического государственного агротехнологического университета!

12 декабря 1993 года народ России сделал свой выбор в пользу демократии, приняв всенародным голосованием Конституцию страны. Конституция является гарантом, способствующим сохранению исторически сложившегося народного единства, развитию творчества и личности человека, его прав и свобод.

На протяжении всей истории Российского государства перед лицом испытаний и опасности наш народ никогда не сдавался и всегда умел сплотиться, чтобы преодолеть любое препятствие. Пандемия показала, что объединившись все вместе, мы можем решать любые задачи.

Друзья, коллеги! В этот знаменательный день, символизирующий единение, желаю всем Вам быть сильными, смелыми, ежедневно стремиться к новым знаниям, быть позитивными и всегда оставаться человечными! Здоровья Вам и Вашим близким!

С уважением, врио ректора Арктического ГАТУ Кривошапкин Константин Константинович.