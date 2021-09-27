27.09.2021
11:13
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Образование

Константин Кривошапкин поздравляет с Днем государственности Якутии

Дорогие земляки! Сердечно поздравляю Вас с Днем государственности Якутии — праздником национального единения!

27 сентября 1990 года была принята Декларация о  государственном суверенитете республики. Мы выражаем благодарность нашим выдающимся государственным и политическим деятелям, основоположникам государственности республики, а также всем жителям Якутии за добросовестный труд на благо нашей республики, за целеустремленность и  веру в  будущее.

Этот праздник мы отмечаем в прекрасный сентябрьский день, наполненный осенними красками и яркими эмоциями, что придает ему еще больше величия, торжественности и значимости. Нынешнее поколение молодых людей ответственно за будущее своей малой родины. И задача образовательных организаций региона — выпустить компетентных и профессиональных специалистов. Это главное условие, при котором в дальнейшем будут динамично развиваться все отрасли экономики республики.

За свою более чем 60-летнюю историю АГАТУ сыграл значительную роль в развитии образовательного, научного, интеллектуального и  экономического потенциала всего Северо-Восточного округа. Сегодня АГАТУ — базовый вуз Министерства сельского хозяйства России по подготовке специалистов для агропромышленного комплекса Севера и  Арктики.

В этот замечательный праздник примите искренние пожелания добра и благополучия, успехов в труде, значимых достижений во благо любимой нашей республики!

С уважением, врио ректора АГАТУ, кандидат биологических наук Константин Кривошапкин.

Фото: Пресс-служба АГАТУ
Источник: Пресс-служба АГАТУ
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