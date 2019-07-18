Консьержки «одолжили» у жильцов дома золото и технику

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратилась 26-летняя жительница Якутска. Женщина сообщила, что из её квартиры похитили золотые изделия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемых, ими оказались 49-и и 53-летние консьержки многоквартирного дома, в котором и проживает потерпевшая.

Установлено, что заявительница проживает вместе с братом. Ключи от квартиры женщина по привычке оставляла всегда в ящике рядом с консьержной комнатой. Этим и воспользовались консьержки дома, которые в этот день распивали спиртные напитки. Подозреваемые, воспользовавшись ключом, свободно проникли в чужую квартиру и похитили оттуда золотые изделия, продукты питания и ноутбук, принадлежащий брату потерпевшей. Похищенное изъято. Общая сумма причиненного ущерба составила 33 300 рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.