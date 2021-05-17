Консьержка этого ну никак не ожидала

В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратилась консьержка одного из многоквартирных домов с заявлением о хищении. Пенсионерка пояснила полицейским, что неизвестный похитил её сумку с банковской картой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый — ранее судимый за кражу 33-летний мужчина.

Установлено, что вечером подозреваемый вошел в подъезд чужого дома и спросил у консьержки, сколько времени. Пожилая женщина повернулась, чтобы посмотреть на часы, чем и воспользовался злоумышленник. Он быстро похитил со стола её сумку и скрылся в неизвестном направлении. По словам подозреваемого, по пути он выбросил сумку, забрав банковскую карту. На карте был записан пин-код, поэтому ему не составило труда похитить 12 000 рублей с банковского счёта потерпевшей.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.161 «Грабёж» и по ч.3 ст.158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации.