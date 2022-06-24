Завтра конные скачки на призы мэра Якутска

Конные скачки на призы мэра Якутска стартуют 25 июня.

Главные городские скачки начнутся завтра вечером, 25 июня, в 20.00 по якутскому времени на ипподроме имени Иннокентия Саввича Свинобоева – «Тыыннаахап» в местности «Ус Хатын», сообщает тгк @yk24ru

Фото: тгк @yk24ru Источник: тгк @yk24ru

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