24.06.2022
18:57
171

Якутск

Завтра конные скачки на призы мэра Якутска

Конные скачки на призы мэра Якутска стартуют 25 июня.
Главные городские скачки начнутся завтра вечером, 25 июня, в 20.00 по якутскому времени на ипподроме имени Иннокентия Саввича Свинобоева – «Тыыннаахап» в местности «Ус Хатын», сообщает тгк @yk24ru

Фото: тгк @yk24ru
Источник: тгк @yk24ru

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх