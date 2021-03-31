31.03.2021
14:00
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Путешествия & Отдых

Конные путешественники приехали в Якутск

30 марта опытный коневод Дугуйдан ВИНОКУРОВ и его зять Мичил НЕУСТРОЕВ, выдвинувшиеся 1 марта из Оймякона, доехали до Якутска.

Якутские лошади отлично себя чувствуют. За время похода они проехали Оймяконский, Томпонский, Таттинский, Чурапчинский, Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский районы, а также поселки Тулагино и Кангалассы. В данное время они находятся на ипподроме Арктического государственного агротехнологического университета.

Как сообщили, сами коневоды они в течение более двух недель будут в Якутске. Так как лошадям требуется полный осмотр ветеринаров.

Путешественники планируют доехать на лошадях до Берлина в Германию.

Возраст Якутских лошадей:

Көҕөччөр — Хоҥор – 9 лет,  Булуур — Хаастаах – 8 лет,  Тураҕас-Элэмэс – Айан – 9 лет,  Улан-Сунтар – 14 лет.

Фото: Пресс-служба АГАТУ
Источник: Пресс-служба АГАТУ
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