Путешествия & Отдых
Конные путешественники приехали в Якутск
30 марта опытный коневод Дугуйдан ВИНОКУРОВ и его зять Мичил НЕУСТРОЕВ, выдвинувшиеся 1 марта из Оймякона, доехали до Якутска.
Якутские лошади отлично себя чувствуют. За время похода они проехали Оймяконский, Томпонский, Таттинский, Чурапчинский, Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский районы, а также поселки Тулагино и Кангалассы. В данное время они находятся на ипподроме Арктического государственного агротехнологического университета.
Как сообщили, сами коневоды они в течение более двух недель будут в Якутске. Так как лошадям требуется полный осмотр ветеринаров.
Путешественники планируют доехать на лошадях до Берлина в Германию.
Возраст Якутских лошадей:
Көҕөччөр — Хоҥор – 9 лет, Булуур — Хаастаах – 8 лет, Тураҕас-Элэмэс – Айан – 9 лет, Улан-Сунтар – 14 лет.
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