Конные путешественники приехали в Якутск

30 марта опытный коневод Дугуйдан ВИНОКУРОВ и его зять Мичил НЕУСТРОЕВ, выдвинувшиеся 1 марта из Оймякона, доехали до Якутска.

Якутские лошади отлично себя чувствуют. За время похода они проехали Оймяконский, Томпонский, Таттинский, Чурапчинский, Мегино-Кангаласский, Усть-Алданский районы, а также поселки Тулагино и Кангалассы. В данное время они находятся на ипподроме Арктического государственного агротехнологического университета.

Как сообщили, сами коневоды они в течение более двух недель будут в Якутске. Так как лошадям требуется полный осмотр ветеринаров.

Путешественники планируют доехать на лошадях до Берлина в Германию.

Возраст Якутских лошадей:

Көҕөччөр — Хоҥор – 9 лет, Булуур — Хаастаах – 8 лет, Тураҕас-Элэмэс – Айан – 9 лет, Улан-Сунтар – 14 лет.