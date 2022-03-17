Конкурсы для педагогов: «Учитель года» и «Директор года»

О конкурсах в сфере образования

Конкурсы профессионального мастерства, позволяющие выявить степень профессионализма сотрудников, являются необходимой и неотъемлемой частью в деятельности каждой организации. Они помогают раскрыть скрытый потенциал работника и получить всеобщее признание коллег. Кроме того, конкурсы различного рода часто используются для повышения мотивации человека и могут заставить сотрудников мобилизоваться за счет азарта, вызванного соревнованием. А азарт — это сильные эмоции, связанные с предвосхищением успеха, желанием победить, проявить себя как профессионал, и в этом нет ничего предосудительного.

Учитель года Республики Саха (Якутия)

В соответствии с современными тенденциями развития российского образования, отраженными в законе «Об образовании в Российской Федерации», профессиональному стандарту «Педагог», с целью повышения социального статуса и престижа педагогической профессии, распространения инновационного опыта лучших учителей республики ежегодно проводится республиканский профессиональный конкурс «Учитель года Республики Саха (Якутия)». В этом году он пройдет с 4 по 8 апреля в соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе «Учитель года России». Девиз Конкурса «Сейте разумное, доброе, вечное» отражает главные задачи современного образования: непрерывный профессиональный и личностный рост учителя, трансляцию лучших образцов педагогической практики, пропаганду инновационных идей и достижений.

Директор года Республики Саха (Якутия)-2022

Наряду с «Учителем года» состоится республиканский профессиональный конкурс «Директор года Республики Саха (Якутия)-2022». Конкурс будет проведен с целью содействия повышению эффективности работы директоров школ, развития их профессиональной компетентности, результативного и инновационного менеджмента. Конкурс будет проводиться с 17 по 19 августа с .г.

В ходе конкурсных испытаний будут выявлены применяемые каждым директором управленческие технологии, методы и средства решения задач, стоящих перед своей образовательной организацией, в свете требований государственной образовательной политики. Понятно, что директор школы – это стратег, менеджер, несущий ответственность за профессионализм целого коллектива, которого он должен непременно вести к успеху и всеобщему признанию.

Таким образом, конкурсы педагогического мастерства педагогов и руководителей образовательных организаций — это возможность продемонстрировать свой педагогический стиль, раскрыть секреты своего мастерства, умения обнаружить необычное в традиционном и передавать свой опыт коллегам.

Учредителями обоих Конкурсов являются Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия), Республиканский комитет профсоюза работников образования и науки, региональным оператором и организатором – АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II».