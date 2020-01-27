Конкурсный управляющий встретится с дольщиками ООО СПФ «Черов и К»

Руководитель Фонда по защите прав дольщиков Наталья ЧУСОВСКАЯ провела рабочую встречу с конкурсным управляющим ООО СПФ «Черов и К» Еленой ТИМОФЕЕВОЙ (г. Екатеринбург), которая прибыла в Якутск для решения вопросов связанных с восстановлением прав дольщиков застройщика-банкрота.

В ходе встречи Наталья Чусовская отметила, что по объектам ООО СПФ «Черов и К» планируется применить механизм восстановления прав, установленный Федеральным законом от 29.07.2017 №218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков». Однако решение принимает Наблюдательный Совет публично-правовой компании Фонд защиты прав дольщиков.

Кроме того, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.09.2019 №1192 для принятия решения Фондом о финансировании достройки объекта или возмещении выплат необходимо провести мероприятия по определению стоимости земельного участка (оценка). На сегодняшний день земельный участок под тремя объектами не размежеван, соответственно требуется разработка проекта межевания территории, проекта планировки территории и утверждение их в установленном порядке органом местного самоуправления через проведение публичных слушаний. Кроме того, необходимо провести мероприятия по изменению территориальной зоны с Ж-6 на Ж-3.

Сегодня конкурсный управляющий осмотрела объекты. Имеется договоренность с работниками ООО СПФ «Черов и К» о передаче документации. 28 января 2020 г. в 18:00 ч. конкурсный управляющий встретится с дольщиками и расскажет о планах по восстановлению их прав.

Для скорейшего решения вопросов по восстановлению прав дольщиков представителям Окружной администрации г. Якутск рекомендовано назначить ответственных лиц по исполнению мероприятий, направленных на межевание земельных участков, внесения изменений в правила землепользования застройки в части территориальной зоны и подготовки договора с конкурсным управляющим на осуществления кадастровых работ по разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории с указанием сроков и расчетов стоимости (смета).