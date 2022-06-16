Конкурсные выступления хомусистов начались в Якутске

Ранее порядок выступлений Международного конкурса «Хомусист-виртуоз мира» был определен в ходе жеребьевки по двум категориям — онлайн-выступления и очный формат участия.

Среди участников, принимающих участие очно, первым выступил Ондар Монгун-оол из Тывы, который является потомственным исполнителем тывинского горлового пения — хоомейжи.

Вторым номером выступил представитель Якутии — хомусист Айаал Дмитриев. Он играет на якутском варгане с 14 лет и является руководителем детского ансамбля хомусной музыки «Хомусчаан».

Еще один участник конкурса Максим Тамонов из Челябинска является художником по профессии. Варганом он увлекся в 2009 году.

В категории онлайн-участников первым выступит Вольф Янша из Австрии. Затем последуют выступления Ма Гуо Гуо (Китай), Манфреда Руссмана (Австрия), Раджашекар Бимачар (Индия) и Бернарда Микусковича (Австрия). тгк @yk24ru