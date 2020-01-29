Конкурсное производство по банкротству «Черов и К» завершится в течение двух лет

28 января состоялась встреча дольщиков ООО СПФ «Черов и К» с конкурсным управляющим Еленой Тимофеевой, которая прибыла из Екатеринбурга в Якутск.

На мероприятие пришло порядка 100 дольщиков всех их интересовал вопрос, когда восстановят их права и на что они могут рассчитывать. Многие дольщики в судебном порядке расторгли договора долевого участия, но несмотря на то, что по их искам было открыто исполнительное производство судебные приставы так и не смогли их исполнить. Есть и такие у кого договора долевого участия не были зарегистрированы в Росреестре по вине застройщика. Работники застройщика-банкрота, которые до сих пор не уволены и продолжают работать не получают заработную плату с 2016 г.

В ходе встречи Елена Тимофеева сообщила, что планирует завершить конкурсное производство в течении двух лет. Ею проводится работа по розыску движимого и недвижимого имущества застройщика – банкрота. В ближайшее время необходимо провести техническое обследование объектов незавершенного строительства (недостроя) с целью определения их текущего технического состояния и возможности завершения строительно-монтажных работ или реконструкции объекта недвижимости.

По объектам ООО СПФ «Черов и К» будет применен механизм восстановления прав, установленный Федеральным законом от 29.07.2017 №218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков». В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.09.2019 №1192, для принятия решения Фондом о финансировании достройки объекта или возмещении выплат дольщикам необходимо провести мероприятия по определению стоимости земельного участка (оценка). Однако на сегодняшний день земельный участок не размежеван, соответственно требуется разработка проекта межевания территории, проекта планировки территории и утверждение их в установленном порядке органом местного самоуправления через проведение публичных слушаний. Для этого необходимо провести работу с собственниками жилых помещений по вопросу распоряжения общим имуществом — землей.

Елена Тимофеева напомнила, что уведомления о включение (в отказе во включение) в реестр требований будут направлены всем дольщикам по почтовому адресу, указанному в заявлении.

В мае запланировано проведение собрание кредиторов, информация о дате и времени проведения будет размещена на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (bankrot.fedresurs.ru).