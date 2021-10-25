Конкурс «Женский голос Арктики»
По северным регионам России стартовал мультимедийный конкурс «Женский голос Арктики». Конкурс проводится в рамках одноименного медиапроекта, который призван привлечь внимание к важнейшим проблемам, волнующим женщин Севера здесь и сейчас. Проект преследует цель способствовать сохранению и развитию национальной культуры при помощи медиатехнологий.
К участию в конкурсе приглашаются молодые девушки и женщины от 18 до 40 лет, представительницы северных этносов и коренных народов севера РФ — якутки, эвенки, чукчанки, юкагирки, долганки и другие. Участницы конкурса могут жить и в мегаполисе, в центре изучения Арктики — Санкт-Петербурге, или на берегу Ледовитого океана. Быть успешными менеджерами в Якутске или учить детей в сельской школе на Таймыре. Объединяет их одно — активная жизненная позиция и стремление держаться своих корней.
Прием заявок осуществляется до 10 ноября 2021 года.
Для участия необходимо подготовить конкурсную заявку:
Рассказ о себе в форме видео-эссе на тему: «Почему именно я должна принять участие в этом проекте?».
Среди основных сюжетов:
• Уникальность моего народа, Мифы моего народа,
• Обычаи,
• Традиции ведения хозяйства и воспитания детей.
Хронометраж видео — не более 3 минут.
Образ успешных, реализовавших свой творческий потенциал девушек, работающих на благо своих близких, единоплеменников и страны станет вдохновляющим примером для тех, кто у себя дома, в своём регионе, наследует традиции и сталкивается с схожими проблемами.
Для отправки заявки на конкурс необходимо заполнить Google-форму, перейдя по ссылке: https://forms.gle/poLC6ZEcRa5vaEKC8.
1. Анкета
2. Портретное фото
3. Эссе (рассказ о себе) до 3000 знаков, в программе Word
4. Ссылка на видео (авто-презентацию), опубликованное в Инстаграм
Вся информация о проекте и условиях конкурса — на официальном портале проекта https://femarctic.ru
Конкурс пройдет в два этапа. Основной принцип выбора участниц конкурса – уникальность их судеб и яркость жизненного вектора.
Наши героини должны быть непохожими друг на друга не только по этническому происхождению, но и по характеру, темпераменту, своей позиции, семейному положению, бытовым условиям жизни.
По материалам конкурса международное жюри осуществит выбор среди 25-30 участниц, которые войдут в «длинный список» проекта.
7 участниц, вошедших в «короткий список», будут приглашены на съемки в Якутск или Санкт-Петербург. По итогам очного кастинга профессиональной съемочной группой проекта финалистки могут стать героинями документального кино «Женский голос Арктики», который будет сниматься на территории республики Саха (Якутия) и в г. Санкт-Петербурге.
Трех победительниц определит народное голосование, которое будет проводиться в социальных сетях проекта.
Наш медиапроект призван стать площадкой для обсуждения самых важных тем, которые тревожат женщин Севера в 20-х годахXXI века. Опубликованные на портале эссе и видео-блоги станут источником вдохновения для молодежи, возродят интерес к традициям предков, смогут вдохновить на поиск новых путей самореализации.
Проект обращён в будущее коренных народов Севера.
Медиапроект и медиаконкурс «Женский голос Арктики» реализуют «Увидеть море» (продюсер Мила Кудряшова — при поддержке Президентского фонда культурных инициатив), Фонд развития культуры Якутии (при поддержке Российского фонда культуры), НВК «Саха»(Якутия), Музей музыки и фольклора народов Якутии.
Сообщества в социальных сетях:
• www.instagram.com/femarctic/
• vk.com/femarctic
• www.facebook.com/groups/femarctic/
ООО Организаторы:
• НКО Фонд «Республиканский фонд развития культуры Якутии»,
• ИП Кудряшова,
• Киностудия «Увидеть море»,
• ГБУ Республики Саха (Якутия) «Музей музыки и фольклора народов Якутии»,
• ГБУ Республика Саха (Якутия) Национальная вещательная компания «Саха».
Партнеры:
• Постоянное представительство Республики Саха (Якутии) в Санкт-Петербурге,
• Институт народов Севера РГПУ им. Герцена,
• Киностудия Greenlitproductions (Финляндия),
• Союз женских организаций Республики Саха (Якутия),
• Комитет землячества Арктических улусов.
Контакты оргкомитета:
+7 996 915 7813 Помогаева Любовь Константиновна (Якутия)
info@femarctic.ru(Санкт-Петербург)
+7 (999) 174-67-82