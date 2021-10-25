По северным регионам России стартовал мультимедийный конкурс «Женский голос Арктики». Конкурс проводится в рамках одноименного медиапроекта, который призван привлечь внимание к важнейшим проблемам, волнующим женщин Севера здесь и сейчас. Проект преследует цель способствовать сохранению и развитию национальной культуры при помощи медиатехнологий.

К участию в конкурсе приглашаются молодые девушки и женщины от 18 до 40 лет, представительницы северных этносов и коренных народов севера РФ — якутки, эвенки, чукчанки, юкагирки, долганки и другие. Участницы конкурса могут жить и в мегаполисе, в центре изучения Арктики — Санкт-Петербурге, или на берегу Ледовитого океана. Быть успешными менеджерами в Якутске или учить детей в сельской школе на Таймыре. Объединяет их одно — активная жизненная позиция и стремление держаться своих корней.

Прием заявок осуществляется до 10 ноября 2021 года.

Для участия необходимо подготовить конкурсную заявку:

Рассказ о себе в форме видео-эссе на тему: «Почему именно я должна принять участие в этом проекте?».

Среди основных сюжетов:

• Уникальность моего народа, Мифы моего народа,

• Обычаи,

• Традиции ведения хозяйства и воспитания детей.

Хронометраж видео — не более 3 минут.

Образ успешных, реализовавших свой творческий потенциал девушек, работающих на благо своих близких, единоплеменников и страны станет вдохновляющим примером для тех, кто у себя дома, в своём регионе, наследует традиции и сталкивается с схожими проблемами.

Для отправки заявки на конкурс необходимо заполнить Google-форму, перейдя по ссылке: https://forms.gle/poLC6ZEcRa5vaEKC8.

1. Анкета

2. Портретное фото

3. Эссе (рассказ о себе) до 3000 знаков, в программе Word

4. Ссылка на видео (авто-презентацию), опубликованное в Инстаграм

Вся информация о проекте и условиях конкурса — на официальном портале проекта https://femarctic.ru

Конкурс пройдет в два этапа. Основной принцип выбора участниц конкурса – уникальность их судеб и яркость жизненного вектора.

Наши героини должны быть непохожими друг на друга не только по этническому происхождению, но и по характеру, темпераменту, своей позиции, семейному положению, бытовым условиям жизни.

По материалам конкурса международное жюри осуществит выбор среди 25-30 участниц, которые войдут в «длинный список» проекта.

7 участниц, вошедших в «короткий список», будут приглашены на съемки в Якутск или Санкт-Петербург. По итогам очного кастинга профессиональной съемочной группой проекта финалистки могут стать героинями документального кино «Женский голос Арктики», который будет сниматься на территории республики Саха (Якутия) и в г. Санкт-Петербурге.

Трех победительниц определит народное голосование, которое будет проводиться в социальных сетях проекта.

Наш медиапроект призван стать площадкой для обсуждения самых важных тем, которые тревожат женщин Севера в 20-х годахXXI века. Опубликованные на портале эссе и видео-блоги станут источником вдохновения для молодежи, возродят интерес к традициям предков, смогут вдохновить на поиск новых путей самореализации.

Проект обращён в будущее коренных народов Севера.

Медиапроект и медиаконкурс «Женский голос Арктики» реализуют «Увидеть море» (продюсер Мила Кудряшова — при поддержке Президентского фонда культурных инициатив), Фонд развития культуры Якутии (при поддержке Российского фонда культуры), НВК «Саха»(Якутия), Музей музыки и фольклора народов Якутии.

Сообщества в социальных сетях:

• www.instagram.com/femarctic/

• vk.com/femarctic

• www.facebook.com/groups/femarctic/

ООО Организаторы:

• НКО Фонд «Республиканский фонд развития культуры Якутии»,

• ИП Кудряшова,

• Киностудия «Увидеть море»,

• ГБУ Республики Саха (Якутия) «Музей музыки и фольклора народов Якутии»,

• ГБУ Республика Саха (Якутия) Национальная вещательная компания «Саха».

Партнеры:

• Постоянное представительство Республики Саха (Якутии) в Санкт-Петербурге,

• Институт народов Севера РГПУ им. Герцена,

• Киностудия Greenlitproductions (Финляндия),

• Союз женских организаций Республики Саха (Якутия),

• Комитет землячества Арктических улусов.

Контакты оргкомитета:

+7 996 915 7813 Помогаева Любовь Константиновна (Якутия)

info@femarctic.ru(Санкт-Петербург)