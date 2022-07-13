Конкурс видеороликов «Мой домашний чудо сад»🌿🪴🌿по просьбам ПРОДЛЕВАЕТСЯ!!!

💚😃У вас есть свой домашний сад из комнатных растений ?

😃Примите участие на нашем КОНКУРСЕ среди наших подписчиков😉цветоводов любителей и ценителей мира живых растений

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✅ПОЛОЖЕНИЕ✅

супер простое🙌

✔️Нужно будет снять видеоролик ( продолжительность 1-2мин) о своих 🪴🪴🪴😍похвастаться количеством, их размерами или редким видом😉👍🏻опубликовать его в своих страницах сторис, ВК или телеграмм

и отметить нас хештегом, указать наши ссылки ВК, Телеграмм 😉✅🙌

✔️Обязательное условие быть подписанным еще ВК и Телеграмм ✅

https://t.me/+b87cVlTAoeozNWU6

➕💚😃👍🏻Приветствуется информация о том, когда было куплено растение, сколько лет он с вами проживает и поделиться со своими хитростями по выращиванию комнатных растений 😉🪴🌳

✅СРОК

видеоролики принимаем

с 01 по 31 июля 2022г

Свои видео отправляйте по ссылке😉🙌ТЕЛЕГРАММ Мой домашний чудо-сад

Всех участников отметим призами 🎁🎁🎁

и выберем 🤩троих ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Справки по тел: 33-50-59