Конкурс видео в Инстаграм для школьников

В Якутии продолжается прием работ на конкурс видеороликов в социальной сети Инстаграм «Мы – будущее России: моя инициатива в развитии родного края». Об этом сообщает пресс-служба Фонда Будущих поколений республики.

Конкурс проводится по трем направлениям:

-преемственность исторических традиций, духовно-нравственных ценностей народов Якутии

-укрепление роли семьи, общества и государства в воспитании гражданина

-сочетание традиционной и цифровой среды в развитии человек

В видео участники должны рассказать идею или инициативу по развитию своего села, города, района или республики. Опубликовать видео на своей странице и отметить публикацию хештегом #МыБудущееРоссииЯкутия Конкурс предусматривает личное и коллективное участие. Финалистов определит жюри, а победителей – народное голосование. Возрастная категория участников – 11-18 лет.

Заявки принимаются до 28 февраля 2022 года включительно. Победители и финалисты будут награждены ценными призами и сертификатами на обучение медиа-продвижению и проектному управлению.

Конкурс проводится Целевым фондом будущих поколений РС(Я) совместно с Республиканским ресурсным центром «Юные Якутяне» Министерства образования и науки РС(Я) в рамках республиканского проекта “Мы — будущее России!”, утвержденного Указом Главы Республики Саха (Якутия) № 825 от 20 ноября 2019 года «О проекте «Мы – будущее России!».

Ознакомиться с положением конкурса можно на сайте fondyakutia.ru