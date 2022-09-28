Конкурс «УМНИК» как путевка для стартапов

ГАУ «Технопарк «Якутия» и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере проводят конкурс инновационных проектов «УМНИК».

Целью федеральной программы «УМНИК» стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности, к созданию малых инновационных предприятий.

В копилке успехов конкурса есть проекты победителей конкурса, которые дали толчок для развития проекта, и они прошли стадию реализации идеи в стартапы.

Тимур Назаров, проект победитель программы «УМНИК» 2020 года «Разработка программного комплекса автоматизации инженерных расчетов оснований и фундаментов на многолетнемерзлых грунтах»:

— Программа «УМНИК» позволила нам открыть стартап, создать хорошую команду, провести дорогостоящие экспериментальные исследования моделей железобетонных свайных фундаментов, отладить бизнес-модель и коммерциализировать результаты разработок. На данный момент наши модули приобрели 20 компаний из Якутии. Кроме этого, результаты НИР позволили нам получить инвестиции для дальнейшего развития проекта.

Я занимаюсь разработкой специализированного программного комплекса, автоматизирующего все основные инженерные расчеты оснований и фундаментов зданий на многолетнемерзлых грунтах и выполняющего быстрый и комплексный анализ основных типов фундаментов на многолетнемерзлых грунтах. Программа представляет собой комплекс модулей и определяет несущую способность и устойчивость свай и столбчатых фундаментов на многолетнемерзлых грунтах, напряженно-деформированное состояние железобетонных свайных фундаментов при воздействии низких температур с учетом изменения прочностных и деформативных характеристик бетона.

Николай Местников, победитель программы «УМНИК» 2020 года, проект «Разработка энергоэффективной системы гибридного электроснабжения в мобильном исполнении для удаленных потребителей электроэнергии Севера и Арктики»:

— В конце 2020 года выиграл грант «УМНИК» на сумму 500 тыс. рублей по проекту разработки и сборки гибридной электростанции с функцией электропитания малых потребителей. Деньги гранта направлены на приобретение необходимого фотоэлектрического и электротехнического оборудования. В настоящий момент разработан программный комплекс среднесрочного прогнозирования работы солнечной электростанции с учетом климатических особенностей и патентованием на базе ФИПС. На основании результатов НИР по данному проекту разработаны более 6 учебных пособий, которые активно применяются в учебной деятельности ФТИ СВФУ.

Цель — разработка гибридной системы электроснабжения на основе параллельного функционирования ветровой и солнечной энергетики.

Данная разработка будет полезна небольшим потребителям электроэнергии, а именно: физлица, фермеры, рыбаки, охотники, оленеводы и др.

Максим Михайлов, победитель программы «УМНИК» 2021 года, проект «Разработка приложения конструктора панелей управления для умных домов, гаражей, теплиц и дворов»:

— Лично мне программа «Умник» дала мощнейший толчок в развитии и веру в свой проект. В рамках работы над проектом «Приложение конструктор панелей управления для умных домов, гаражей, теплиц и дворов» наша команда зарегистрировали Компанию ООО “СмартОм” и купили оборудование на выделенный грант. В данный момент, разрабатываем серверную архитектуру и функционал. Этим летом прошли акселерационную программу В8 и получили финансирование. Потом в июле вошли в список аккредитованных ИТ компаний. На данный момент мы являемся резидентами Бизнес Инкубатора СВФУ “ОREH” и ГАУ “Технопарк “Якутия” и активно работаем с 4 организациями.