12.05.2021
09:00
104
Культура
Конкурс! Угадай якутский фильм
Уважаемые читатели!
Приглашаем вас принять участие в конкурсе «Угадай якутский фильм».
Можете ли вы похвастаться званием знатока якутского кино?
Этот конкурс специально для людей, которые считают себя истинными киноманами! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию 10 кадров из самых разных якутских фильмов. Попробуйте отгадать, откуда они, и отправляйте свои ответы на нашу почту.
Итак, поехали!
Выиграет тот, кто первым отправит правильные ответы.
Победителю достанется пригласительный билет на премьеру якутского хоррора «Иччи»!
Отправляйте ваши ответы на sakhalife.ru@gmail.com с пометкой УГАДАЙ ЯКУТСКИЙ ФИЛЬМ.
Укажите в письме ФИО, возраст и контактный телефон.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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